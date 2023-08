Uñac sobre su rol de opositor: 'No hay que obstruir, hay que trabajar en conjunto'

El pasado domingo 2 de julio los sanjuaninos y sanjuaninas votaron para definir que el futuro gobernador de la provincia sea Marcelo Orrego. Debido a esto Sergio Uñac pasará a representar la oposición en San Juan, algo inédito hasta el momento. Acerca de esto, el actual jefe de Estado Provincial aseguró que tratará de no obstruir a las futuras autoridades, sino que trabajará junto con ellas.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habló telefónicamente en Banda Ancha acerca de diversos temas en la previa al acto eleccionario del 13 de agosto. Entre los diferentes tópicos que abordó, el entrevistado se refirió a cómo llevará adelante su rol de opositor a partir del próximo 10 de diciembre.

'Tenemos una identidad generacional con Orrego y eso me parece que nos aproxima. Esa reunión que tuvimos fue de carácter privado hasta que él empiece a enviar a los funcionarios que tienen que tener contacto con las distintas carteras. Mi oposición va a estar marcada por un trabajo conjunto, eso no quiere decir que voy a regalar algo. El lugar que nos dio San Juan es el de oposición, no a mi directamente porque no me dejaron competir, pero en definitiva yo conduzco este proyecto político. La oposición no tiene que ser obstrucción, tiene que ser un trabajo conjunto', expresó.

Seguidamente, el actual precandidato a senador, recordó el desempeño de los legisladores de Juntos por el Cambio a lo largo de sus 8 años de gobierno. Sobre esto recordó que fueron más los votos negativos que a favor frente a sus propuestas. A pesar de ello, aseguró que hay que sacarle el dramatismo a la relación entre opositores y oficialistas.

'Hay que desdramatizar esto de oficialismo y oposición, en definitiva somos funcionarios que los sanjuaninos eligen para que San Juan siga creciendo. Esa es mi visión de lo que tiene que pasar en los próximos 4 años. Diferente puede ser una oposición encarnizada, que lo único que pretende es que al próximo gobierno le vaya mal y que meta palos en la rueda, que por ahí lo hemos visto en San Juan. Repetir esa historia no nos llevaría a buen puerto', sentenció.