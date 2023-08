José Peluc: ‘Olvidate, Javier Milei es presidente en primera vuelta’

“Se acabó la fiesta” fue una de las frases más repetidas por José Peluc, el candidato a Diputado Nacional por la Libertad Avanza en San Juan. Esto, debido a que están convencidos, que, con el resultado de las PASO en la provincia y en el país, del domingo 13 de agosto, Javier Milei tiene muchas chances de ser elegido, en octubre próximo, como el nuevo presidente de Argentina. “Olvidate Javier Milei es presiente en primera vuelta”, comentó el sanjuanino y dijo que esto se dará debido a que el porcentaje obtenido el domingo 13 por el candidato a presidente es elevado y que a esa cifra hay que sumarle los votos “robados”. En este sentido, volvió a carga contra Larreta por la desaparición de boletas.

“No se disputa ningún electorado”, dijo en relación a las elecciones de octubre y los demás candidatos a presidente, y agregó que el resultado obtenido el domingo 13 se dio porque “supimos interpretar el mensaje de la gente” y que gracias a esto se pudo “consolidar la imagen de Javier Milei”.

“No ganamos nada”, dijo Peluc, pero aseguró que los resultados son el puntapié inicial para poder tratar de captar más votantes. En este sentido, contó que “la gente se dio cuenta” que los demás candidatos no tienen propuestas claras y que eso es lo que “más nos fortaleció”. “El pueblo no aguanta más. Los pueblos nunca se suicidan y nos lo demostró”, agregó y reiteró que con “Milei se acaba la fiesta”.

Por otro lado, sobre la denuncia pública por el “robo de votos”, el candidato de Diputado Nacional dijo que “no fue algo puntual, ni aislado. Ha sido en toda la provincia. Y, todos saben que ha sido así”. Y agregó que “los nuestros los han visto” a los fiscales de la fuerza de Larreta en San Juan que tapaban o se llevaban votos y que luego de comunicarse con candidatos de otras provincias fue algo que se repitió.

“En todas las provincias estaba pasando lo mismo. Obviamente viene de ahí –por la fuerza de Larreta-, porque es la vieja práctica política. No puedo dejar pasar en una nota o un discurso decirle a la sociedad lo que es cada uno. Se cabo la mentira, se acabó la hipocresía. Anoche me preguntaban si me llamaron de Juntos por el cambio, no me llamaron y no quiero que me llamen. Desde el2003 al 2023 se saludaban –ganadores y perdedores- y se tiraban flores después de las elecciones y mirá cómo estamos. Es hora hablar con la verdad y venimos para hablar con la verdad”, concluyó.