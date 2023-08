Picón: ‘Lo de Milei fue desconcertante, la sociedad necesita un cambio urgente’

Tras un domingo electoral, pasó por Banda Ancha la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Nancy Picón. Tras las primeras horas de conocer los resultados, la orreguista señaló que los números muestran la necesidad de un cambio en la población. A la vez, comentó que desde el sector de Bullrich en San Juan, van a apoyarla a ella y a Achem.

“Estamos muy contentos, hemos ganado finalmente las PASO”, comenzó. Además mencionó que en la interna “hemos ganado eso por casi 30.000 votos dentro de nuestro frente, por lo menos por los últimos números que yo tenía, así que muy contentos por ese resultado”.

De acuerdo con lo que mencionó la actual candidata de JXC, los halcones de Bullrich ofrecieron colaborar con los ganadores de la interna. “Hoy (lunes), nos vamos a reunir para poder seguir trabajando todos juntos, ya se viene una nueva elección el 22 de octubre y de cara a eso vamos a ir trabajando, leyendo lo que los sanjuaninos y los argentinos expresaron en las urnas”, apuntó.

En cuanto al fenómeno Milei, detalló “la verdad es que ha sido un poco desconcertante para todos, de hecho, hasta para quienes se dedican a eso”. En esta línea, agregó: “yo creo que lo que la sociedad está queriendo decir así a muy grandes rasgos y en un análisis más profundo es que necesita un cambio y nosotros somos responsables de ese cambio, ¿no? Hay que trabajar fuerte por ese cambio, con un plan, con una estrategia, mirando al futuro”.

“Lo dijimos desde el primer día, a partir de ahora vamos a trabajar fuertemente para que Patricia Bullrich sea nuestra próxima presidente y vamos a leer y escuchar lo que tengamos que escuchar”, aludió sobre el apoyó que brindarán a la candidata de Juntos por el Cambio.

En cuanto a lo que expresó José Peluc, en su discurso acusando de robo de votos, ella respondió: “yo no respondo a quien falta el respeto. A él puede gustarle o no un candidato, pero tiene que ser respetuoso de eso”. Del mismo modo, señaló “el discurso que él diga es propio, se deberá hacer cargo de sus palabras y entiendo que se hace cargo de lo que dice. Yo me hago cargo de lo que digo. Digo que tenemos que trabajar mucho, entendiendo que hoy nuestra candidata a partir de hoy es Patricia Bullrich”