¿Orrego gobernador con Milei presidente?

¿El próximo gobierno?. Marcelo Orrego fue electo gobernador de San Juan el 2 de julio. Javier Milei fue el candidato presidencial más votado en las PASO, pero todavía no gano.... Foto: Fotomontaje Canal 13 San Juan TV

Fue desconcertante. Esa expresión utilizó la candidata de Marcelo Orrego y fundamentalmente Fabián Martín para la Cámara de Diputados de Nación, Nancy Picón, pocas horas después de conocerse el escrutinio de las PASO 2023. El domingo por la noche se quemó el itinerario trazado de antemano para el electorado sanjuanino. Fuera de la ruta prevista por consultores y analistas, la provincia se sumó a la ola violeta.

El desconcierto reconocido por Picón fue la reacción nítida que visibilizó Juntos por el Cambio en el búnker de Ignacio de la Roza. No hubo festejo. Los números no acompañaron como el 2 de julio, ni cerca. La foto de Orrego alcanzó para imponer a Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich, a contramano del resto del país. Pero igualmente sufrió el costo. Se le escaparon varios votos en el camino.

El sanjuanino no pegó el faltazo a pesar del cansancio de ir a votar por tercera vez en el año. Un 70 por ciento asistió a las urnas y fue un nivel más que aceptable, en comparación con los valores de las dos oportunidades anteriores. En las PASO el ausentismo suele ser mayor. Mucho más cuando las encuestas habían medido un alto nivel de apatía y desencanto.

Sin embargo la gente fue a votar. Hubo largas filas y esperas de 10 a 20 minutos, como no había sucedido el 14 de mayo ni mucho menos el 2 de julio. La participación fue clave para romper el tablero que parecía cantado. Se acabó la polarización entre peronismo y orreguismo. Javier Milei se abrió paso a los codazos y por derecha. Y arrastró todo nombre impreso en su boleta. Fue un batacazo.

¿Acaso Chimbas y Rivadavia, Iglesia y Calingasta, se volvieron libertarios de la noche a la mañana? No parece una lectura acertada. Más que convicción ideológica, el voto del domingo debería interpretarse como un mensaje de hartazgo. Tal vez Milei no sea la mejor alternativa. Tal vez genere más dudas que certezas. Tal vez provoque temor con algunas propuestas extremas. Pero tuvo un acierto indiscutible.

El economista sobreactuó su furia antisistema. En una sociedad enojada con justo motivo, fue natural generar empatía. Incluso pagando el costo de alguna locura como justificar la venta de órganos. En este punto, la malaria económica y la inflación agotadora pudieron más que el debate político.

Milei sintonizó incluso con sectores populares que otrora votaron al peronismo. Lo venían advirtiendo algunos dirigentes del conurbano bonaerense. Y se hizo evidente en San Juan este 13 de agosto. El PJ resignó puntos que claramente se fueron con el libertario de extrema derecha.

Pero también a Orrego le tocó pagar peaje. Con una imagen altísima tras su victoria del 2 de julio, el gobernador electo no pudo compensar la ola violeta que le pasó por encima no sólo a Rodríguez Larreta sino también a la halcona Bullrich. Si la decisión es votar por el cambio, el cambio ya no lo encarnarían los herederos del macrismo. Valga como hipótesis a verificar el 22 de octubre.

'Lo de Milei ha sido desconcertante', dijo Picón este lunes a pocas horas del escrutinio provisorio, en entrevista en Banda Ancha. A ella le tocó ganar la interna amarilla. Tendrá que dar batalla el 22 de octubre y el panorama no está claro, ni cantado para nadie.

El mensaje parece haber llegado. 'La sociedad necesita un cambio urgente', reconoció la dirigente de Producción y Trabajo. El desafío será descifrar en qué consiste ese cambio y ofrecer, en los dos meses que quedan, ese contrato que está reclamando la ciudadanía defraudada. Picón y el resto de su lista estarán altamente condicionados a la performance de Bullrich, porque van a compartir boleta. Esa es otra realidad insoslayable.

En la pulseada de presidenciables de derecha, ¿quién le gana a quién? ¿Milei a Bullrich o viceversa? En San Juan, Pato tendrá que remontar desde muy abajo. Aqui le tocó perder hasta la interna con Larreta. Mala noticia para Juntos por el Cambio y especialmente para Orrego. El gobernador electo necesita senadores y diputados propios en el Congreso.

No le va mejor al peronismo. Sergio Uñac logró sobrevivir a la interna cuando derrotó a Juan Carlos Gioja e, indirectamente, a José Luis Gioja. Pero en este escenario de tercios, un paso en falso podría dejarlos afuera en la general. Su candidato a diputado nacional, 'Koki' Chica, admitió en Banda Ancha que 'hay que escuchar el doble'. Eso significa, también, bajar el tono de la confrontación interna. No les sobra ni medio voto.

Por el contrario, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, radicalizó sus declaraciones. Ha visto numerosas campañas y ha entendido que esta vez la gente optó por Milei por su tono de furia. La moderación no va más. Al menos por ahora. Vale extremar hasta los pronósticos.

'Olvidate, Javier Milei es presidente en primera vuelta', dijo Peluc este lunes en Banda Ancha. Le falta bastante, si tiene que partir de los 30 puntos obtenidos en la primaria. Pero están embalados y confiados. Y si 'el rugido de la libertad' fue capaz de asustar el domingo pasado, nada hace suponer que vaya a amilanarse en adelante. Por el contrario.

La izquierda, que en San Juan ni siquiera alcanzó el piso mínimo para llegar a octubre, interpretó que ganó el voto castigo o el voto bronca. Así lo dijo en Canal 13 el ex candidato Cristian Jurado. El brote de derecha, innegable, abre un panorama de 'mayor confrontación social', según la profecía del docente autoconvocado.

El amplio abanico de opiniones se torna, por momentos, caótico. Desconcertante, como dijo Picón, miembro del gobierno que asumirá el 10 de diciembre en San Juan y ya calcula cómo sería coexistir con Milei presidente.



JAQUE MATE