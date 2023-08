Aranda y el saldo de las PASO: 'Hay un empate técnico, no hay nada definido'

El pasado domingo 13 de agosto se llevaron a cabo las PASO en toda la República Argentina. El resultado sorprendió a miles de personas al comprobar que Javier Milei fue el precandidato a presidente más votado. Acerca de esto desde el 'massismo' en San Juan señalaron que todavía no hay nada definido y que lo ocurrido en el comicio fue 'un empate técnico'.

Franco Aranda, presidente del Frente Renovador en la provincia, dio en Banda Ancha su visión de lo ocurrido en el pasado acto eleccionario.

'Uno puede tomar estas PASO como una gran encuesta bastante real. En tres puntos han quedado los tres candidatos, si lo miramos como una encuesta no deja de ser un empate técnico. Hay que poner en la balanza que también hay 11 millones de personas que no votaron. No hay nada definido, si están claros los mensajes. Yo veo un mensaje de Milei bastante parecido al del Bullrich, más orientado hacia la derecha y uno de Massa más hacia el centro. Entre Bulrrich y Mieli van a discutir un poco el mismo voto', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado señaló que a pesar del resultado adverso del último comicio, está seguro de que Sergio Massa estará entre los dos candidatos más elegidos por la gente. En ese sentido señaló que algunos votos de Rodríguez Larreta podrían migrar para el representante definitivo de Unión por la Patria.

'Yo no tengo dudas de que Massa va a estar en el balotaje. Nos tocará competir con alguno de los otros dos, contra Milei o Bullrich. Me parece que Unión por la Patria tiene una pecera más grande de donde sacar votos. Uno de los análisis que tenemos que hacer es por qué muchos votos peronistas se fueron con Milei. Sabemos cuáles son las bases históricas del peronismo en cantidad de votos tanto a nivel nacional y provincial, no hemos llegado a esa base. Se han descuidado los sectores populares', manifestó.

Ampliando acerca de este aspecto, él aseguró que si Sergio Massa no fuera el ministro de Economía del país actualmente, Argentina estaría 'incendiada'. Por último, una de las razones principales que aseguró que hicieron conseguir este escaso porcentaje de votos a favor, fue la repetitiva interna entre Uñac y Gioja.

'El martes me llamó José Luis Gioja, estuvimos charlando de política, haciendo un poco de análisis y le pregunté sobre su posición. Él me dijo que hay que acompañarlo a Sergio Uñac, lo cual me alegró. El lunes por la tarde me llamó Sergio Uñac, estuvimos conversando para tratar de juntar todo, de dejar de lado las diferencias. A mi me alegra porque en estas PASO se ha notado que han estado más preocupados por la interna que por la elección nacional. Se olvidaron de Massa', sentenció.