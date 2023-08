Crisis en la construcción: 'proveedores han decidido no vender porque no hay precios'

El Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Filial San Juan, Julián Rins, se refirió a la problemática que sufren las empresas constructoras en los últimos días en la relación con los proveedores donde se llegan a lesionar las relaciones por los incumplimientos de entrega de insumos incluso con compras ya pactadas.

Destacó que: en este momento crítico como el de inicio de esta semana "Los proveedores han decidido no vender porque no hay precios".

"Hay proveedores que no cumplen con órdenes de compra ya pagadas", aseguró. Hay casos donde se facturó se entregaron cheques y ahora no quieren aceptar esas condiciones de pago sobre operaciones que se consideraban como cerradas.

"Esto es grave porque lo que uno quiere es establecer relaciones de largo plazo con ellos", pero con esto se genera un problema.

En el caso de las operaciones que no están cerradas se para el proceso y decidieron no vender: "no hay listas de precios", manifestó.