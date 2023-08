Fuerte crítica al sistema de vouchers que impulsa Milei: 'Estudiar costaría $150.000 mensuales por alumno'

Luego de que se difundiera el modelo de arancelamiento de los estudios superiores que llevaría adelante Milei en caso de ser electo presidente, Ricardo Coca, el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ hizo una fuerte crítica a este sistema de "vouchers" en Banda Ancha: "Estudiar costaría $150.000 mensuales por alumno" , dijo.

Pero además sostuvo que privatizar el CONICET "es preocupante". Y además expresó en otro párrafo de la entrevista: "No me considero casta, gracias a la universidad pública pude estudiar".

"Uno como funcionario de la universidad y que viene del sistema educativo tiene que plantear esta discusión sobre este tema de los voucher que propone Milei. Una solución que parece muy sencilla, en donde el dinero sigue al alumno y no va a la institución y el alumno es el que elige su establecimiento y esto lo plantea para todos los niveles", explicó. "Hay otras cosas muy preocupantes como el tema de que plantee la no obligatoriedad de la educación al nivel de primaria y secundaria, cosa que es más preocupante".

"En un cálculo de un hipotético presupuesto 2024, sobre el cual tenemos muchas dudas ahora lo que va a pasar, y tomando ese presupuesto ajustado por inflación nos da un piso de $1.500.000 para nuestra estructura como universidad que hace ciencia, tecnología, que tiene distintas expresiones artísticas", detalló. Y sostuvo que eso por alumno "implicaría una matrícula aproximadamente $150 mil, un poquito menos, tomando 10 - 12 meses que es lo que si no viniera directamente el presupuesto a las instituciones se debería aportar vía de voucher".

Noticias Relacionadas El análisis de las PASO 2023, después del batacazo de Javier Milei

Acerca de esto, Coca explicó que "imaginate que la mayor parte de la ciencia viene por parte de las universidades nacionales. En conjunto con el CONICET, se hace ciencia con los recursos que se tienen que no son los mejores y sin embargo el CONICET es un organismo reconocido a nivel internacional, con grandes programas de colaboración con universidades en el exterior, imaginate lo que implica decir 'bueno cierro el CONICET'. Es preocupante".

En otra parte de la entrevista, Coca expresó que "el debate siempre es bueno en toda sociedad estemos de acuerdo o no, es bueno cuando alguien por ahí te brinda algún argumento pero mayormente las repercusiones en redes sociales son estas, del otro sector, todo lo que no esté de acuerdo con el slogan inmediatamente se lo tilda de casta".

"No me considero casta, trabajé para poder estudiar, gracias a la universidad púbica y gratuita pude estudiar porque si no no lo podría haber hecho, ceo que tengo los méritos suficientes para poder discutir sobre estos temas", sostuvo.

En desarrollo.-

Mirá la entrevista completa en el video insertado al principio de la nota.