Análisis post-electoral: ‘En nuestra sociedad necesitamos construir un enemigo’

Tras una semana intensa marcada por las PASO, la devaluación del lunes, la escalada de tensiones y la corrida cambiaria en el mercado informal del dólar, junto con un clima de efervescencia enmarcado en el sorpresivo resultado electoral, llegó a Banda Ancha el sociólogo Marcelo Tardy para brindar su análisis del actual contexto.

"Me parece que hay una gran frustración en la sociedad. Antes podríamos hablar de enojo, como si la gente estuviera bastante enojada, pero ahora estamos enfrentando esta sensación de frustración con cierta dosis de incertidumbre", comenzó explicando. Además, destacó que "la incertidumbre en la sociedad surge cuando no tienes claro hacia dónde te diriges. En nuestra sociedad, necesitamos construir un 'enemigo', que puede tomar diversas formas: una persona, un grupo, un partido político, una religión o incluso un medio de comunicación".

En línea con este tema, detalló: “necesitamos esa construcción del enemigo para poder intentar depositar esta frustración. Deberíamos preguntarnos de dónde viene esta frustración. ¿Qué expectativas tenemos como sociedad? Ve que se habla mucho del individualismo y, en realidad, no sé si somos tan individualistas”. A la vez señaló que desde su punto de vista: “nosotros los argentinos estamos como subidos en una calesita, de alguna manera con lo que es, ¿no? Damos vueltas y pasamos por los mismos lugares que ya hemos pasado, e intentamos repetir las mismas historias que algunas nos dieron resultados y otras no. Entonces, de pronto, esta angustia, esta bronca, este enojo que sentimos como sociedad, tratamos de que alguien lo pueda resolver, no nosotros”.

“Hoy por hoy estamos inmersos en una nueva crisis económica, pero también acompañada por una crisis de valores. Entonces, en esta crisis económica y de valores, intentamos que alguien nos represente y que pueda dar la respuesta a esta situación”, sumó.

Al consultarle cuál es el tipo de enemigo construido en este contexto de elecciones, detalló que el enemigo ha ido variando y puede cambiar de un momento a otro. “Ya vimos hace tiempo atrás que había una enemiga que se intentó asesina, que es la vicepresidenta. Hoy sería esto de la casta”, informó. Para Tardy, Milei “está canalizando el enojo hacia un sector social determinado”.

El profesional de la sociología, expresó: “yo he visto a Milei y la verdad que atrapa por lo emocional. Es decir, esta persona pasa de un estado a otro en segundos y es como que la gente lo identifica. Porque identifica el enojo de la sociedad”. Seguidamente aseguró que, para él, el voto siempre ha sido un componente emocional muy importante.

También aludió a que la sociedad tiene como visión que los problemas de hoy deben ser solucionados de inmediato. “La sociedad le demanda al político, alguien que sea como un líder religioso. Es decir, yo vengo a resolver los problemas mágicamente”, añadió.

Ante el contexto bisagra en lo social y lo político, dijo que hay un discurso de la mano dura, que es “mano dura para el otro, entonces ahí está, intentar debatir esta situación, a ver, elegimos a este candidato, hasta dónde lo acompañamos”.

A su vez, el profesional abundó sobre el concepto de la libertad. Al consultarle qué entendemos por libertad y cuánto vale la libertad para nosotros, él indicó “yo creo que la libertad está profundamente unida a la democracia. ¿En qué sentido? En que la libertad tiene que ver con la participación, el tener en cuenta al otro, y en que lo que se decide en colectividad es lo que se va a hacer”. Incluso. Tardy dijo que hay algo contradictorio en el pedido de libertades, “aquel que pide libertad también pide represión a la vez. Entonces, aquel que le demanda al Estado, está pidiendo que el Estado también le dé condiciones. La verdad que es bastante complejo poderlo entender. Pero a mí me parece que está marcado el hecho de la falta de diálogo y debate”.