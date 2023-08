Cruzada Renovadora con la tijerita, sin candidato presidencial

Cruzada Renovadora presentará lo que se llama boleta corta, no va con ningún candidato a Presidente ni Vice, sólo postula a precandidatos a Diputados y Senadores Nacionales.

Este miércoles pasaron por el programa Banda Ancha los principales referentes del sector para las PASO del próximo 13 de Agosto.

Alejandro Gómez, Precandidato a Diputado Nacional, dijo que la decisión se tomó porque si no los candidatos provinciales terminan encajonados “defendiendo el puerto y dejando de lado los intereses de los sanjuaninos”.

Tenemos 6 Diputados Nacionales y 3 Senadores y dígame que proyecto para defender San Juan tienen. Cruzada Renovadora hace campaña “con la tijerita, sin candidato presidencial”, destacó.

“Ya nos pasó en el año 1989 nos ocurrió los mismo, Alfredo Avelín fue Diputado Nacional con 98 mil cortes de boleta”.

En el Caso de José Luis Alvarado, Precandidato a Senador, aseguró que es un transportista histórico de San Juan que busca llegar al Congreso con las banderas de Avelín. Fue de la familia fundadora de la empresa de colectivos La Nueva Sarmiento y hoy sigue trabajando en el rubro con unos 100 años de trayectoria familiar, destacó.

“La crisis que todos sufrimos, esa queja me permitió levantar una bandera de un partido político y estoy en la Cruzada Renovadora porque la convención así lo decidió y soy un agradecido de eso”.

“San Juan merece un futuro mejor y desde el Congreso se pueden crear leyes para cambiar la realidad”.

En cuanto a la no adhesión de la fuerza política provincial a fuerzas nacionales, Alejandro Gómez, describió el camino que recorrieron desde el apoyo a Mauricio Macri hasta la no concreción del trabajo junto a Javier Milei. Cuando no hacen lo que tienen que hacer nosotros no los apoyamos, aseguró. "Macri se perdió una oportunidad histórica, fue de los últimos presidentes el que pudo terminar su mandato", expresó Gómez.