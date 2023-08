Mensaje a los obreros que apoyan a Milei: ‘Cuando tenés un 'voto calentura', das el mal paso’

En una entrevista con Banda Ancha, dijo Eduardo Cabello, diputado y líder de la CGT en San Juan habló sobre el futuro político del país, sobre Sergio Uñac y la división que hay en el PJ. Asegurando que hay obreros de su sindicato que apoyaron a Javier Milei, en las PASO, dijo que el candidato fue elegido por bronca y agregó: ‘Cuando tenés un 'voto calentura', das el mal paso’.

Asegurando que los sorprendió el resultado nacional de las elecciones del 13 de agosto, dijo que cuando conversó con los trabajadores que forman parte de la CGT algunos le comentaron que votaron por Milei. Dijo que le comentaron que lo hicieron porque estaban “hartos”. En este sentido agregó que ese voto “calentura” fueron motivados por la “emoción” y que seguramente con el paso de los años se arrepentirán de esa elección.

Sobre el escenario provincia y dando muchas razones por la cual los sanjuaninos deben elegir a Sergio Uñac, en las generales de octubre, agregó que la provincia “no perdió estabilidad ni orden” y que eso debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir.

“Creo que hoy la representatividad tiene que ser con un hombre que esté acorde con lo que la provincia ha logrado. Necesitamos un hombre que tenga la espalda y la capacidad de gobernar. Hoy hay un hombre como Sergio Uñac que tiene la fuerza, conoce los pasillos y el juego de la política", dijo Cabello.

Mientras que, en relación al futuro del PJ, dijo que no le parece “responsable” hablar en este momento de eso. Algunas de las frases que dijo, al respecto de esto fueron: “Esa caja de pandora se va a abrir después de las elecciones”, “yo creo que hay que pensar en San Juan y después pensemos en el partido” y “quien saquen para afuera de la cancha las situaciones –del partido- tendrá que seguir llorando con su herida porque si no la cierra él no se la va acerrar nadie”.