Baistrocchi: ‘No podemos seguir con este nivel de internismo’

El actual intendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, habló con Banda Ancha. Durante la entrevista, habló de cómo deja al municipio de cara a la nueva gestión y hasta hizo referencia al resultado de las PASO 2023. En este sentido, dijo que le parece que los perjudicó “mucho” que hubiera internas. “No podemos seguir con este nivel de internismo’, dijo agregó que en ese tema deben trabajar fuertemente.

“Las internas perjudican. La nuestra creo que perjudicó mucho. Y es una de las tareas que tenemos que solucionar. No podemos seguir con este nivel de internismo y esta puja que hay. Siguiendo con la lógica de las internas, fíjate lo que le pasó en Juntos por el Cambio a nivel nacional. Son tan virulentas las internas, que después quedan muchos heridos. Y esos heridos terminan no acompañando. No se genera la premisa de quien gana conduce y quien pierde acompaña”, dijo el actual intendente de Capital.

Ampliando el tema de las internas, generó: “Es una tarea que tenemos pendiente, reconfigurar y reconfirmar eso. De hecho, el gobernador ha dicho que hay que generar una renovación, no sólo generacional, sino aggiornarnos a lo que viene en materia generacional y de pensamiento”.

Sobre la campaña de “indisposición”, dijo que se vio muy reflejado a nivel nacional. “Me hace acordar a las elecciones de 2015, cuando Macri iba a llegar la inflación. No podemos estar indisponiendo todo el tiempo, eso se te vuelve en contra. Eso lo veo mucho en la figura de Milei”, agregó y al ser preguntado sobre si le gustaba la figura de Javier Milei dijo rotundamente “no”.

“Milei creo que dice cosas interesantes, las cosas que sabe que nos van a perecer interesante y que sabe que necesitamos escuchar, pero el error es con la virulencia con la que las dice. Milei utiliza la metodología de confrontación y la violencia y eso no nos va a llevar a ningún lado”, agregó y dijo que le resulta muy difícil leer de antemano los resultados de las elecciones de octubre, debido a la variedad de resultados que hubo a nivel provincial y nacional.

“Le veo más uñas de guitarrero a Massa que a Milei. Si Milei gana y hace todo lo que dice fantástico, el tema que no pasemos una nueva decepción, porque trae gravísimas consecuencias que ya las hemos vivido”, concluyó.