Russo: "Basualdo debería ser Jefe de Gabinete de Orrego"

Este lunes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Antonio Russo, dirigente del PRO bullrichista. En la misma se refirió a la conformación de equipo del electo gobernador Marcelo Orrego y dijo que Roberto Basualdo "debería ser Jefe de Gabinete" y dijo además que "Patricia (Bullrich) no es Alberto Fernández, Macri no va a interferir".

Primero se refirió a la victoria de Patricia Bullrich en las PASO ocurridas en este mes, quien se impuso en la candidatura ante Horacio Rodríguez Larreta, en Juntos por el Cambio. Y también sobre las propuestas de Javier Milei.

Patricia Bullrich no es Fernández, tiene su personalidad y Mauricio Macri no va a interceder en nada, puede ser como podría ser un Basualdo para Orrego, que tiene 23 diputados en contra, podría ser un asesor ad honorem en temas específicos. Ya se terminó lo de larretista y bullrichista, ahora estamos todos detrás de Patricia Bullirch, el que no lo entienda así no entiende la política", dijo.

"El que no entienda que tenemos que dar la gran batalla para que no caigamos en los extremos, está equivocado. Yo digo que Patricia va a ganar, y digo que Macri va a ser un consultor pero no es Alberto Fernández. Macri no va a interferir en ninguna decisión que tome el gobierno. Y la campaña que quede la vamos a hacer con el gobernador electo Marcelo Orrego", explicó.

"La sociedad argentina necesita un mensaje y si los políticos no estaos en sintonía con esa sociedad estamos hablando usted en AM y yo en FM. Por eso creo que Orrego que va a asumir con 23 diputados en contra, con una Corte de Justicia nombrada con tintes políticos, con 3 cortistas reconocidos como militantes justicialistas", explicó Russo y en esa línea detalló que "vendría bien el asesoramiento de Roberto Basualdo porque podría ser un Jefe de Gabinete del gobierno de Orrego, digo como una hipótesis, que podría ser el componedor, dialoguista, con los sectores más duros del peronismo; aunque Orrego viene de escencia peronista también, pero nosotros lo vamos a acompañar a Marcelo y él se va a poner la camiseta para que patricia Bullrich gane las elecciones".

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.