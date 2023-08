Arancibia: "Argentina tiene que sacarle los privilegios a gremios y piqueteros"

Este jueves mantuvo una entrevista en Banda Ancha Miguel Arancibia, precandidato al Parlasur del espacio que encabeza Patricia Bullrich. Sostuvo que "Argentina tiene que sacarle los privilegios a gremios y piqueteros" y destacó además que "la reforma laboral es muy importante, hay que terminar la industria del juicio laboral en Argentina".

"Nosotros venimos trabajando con Patricia Bullrich hace mucho tiempo, es más, cuando Patricia tuvo la acusación del tema Maldonado uno de los que salió en defensa de San Juan opinando que no se había sido Maldonado un desaparecido, que había que encontrar el cuerpo, en ese momento se habló de que lo había desaparecido la Gendarmería, empezaron todo ese mito dando vuelta, yo fui uno de los que la defendí", dijo Arancibia.

"Por otro lado a mi me convocó Patricia para este lugar y estoy convencido de que Argentina tiene que sacarle privilegio a algunos sectores que se han apoderado y somos rehenes de ellos, los gremios, los piqueteros; son sectores donde e imposible negociar con ellos", manifestó. "Por eso es la importancia que tiene el senador de San Juan, que Cambiemos gane San Juan y gane en San Luis, porque si el peronismo pierde en esos dos provincias perdería la mayoría que tiene en el Senado de la Nación el Bloque Justicialista", expresó el precandidato.



"Yo creo que la reforma laboral es muy importante, yo creo que la industria del juicio laboral hay que terminarla en Argentina. Usted tiene un sistema como el que usan los obreros de la construcción en donde desde el momento que ingresa empieza a armar fondo de desempleo; entonces no es necesario cargar la empresa con un juicio después si no cada uno tiene que tener su fondo de desempleo y eso va a flexibilizar y no le va a quitar la posibilidad de que el día que se va a el obrero se vaya sin un peso", explicó. "Y de esa forma también con causa o sin causa tener derecho a llevarse el fondo, es un cambio de paradigma que funciona en algunos gremios de la Argentina y no veo porque en el resto no va a funcionar", analizó.



