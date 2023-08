Arde Angaco: detectaron nombramientos irregulares de Carlos Maza

A 4 meses de que el departamento de Angaco cambie de autoridades, el intendente electo José Castro, dijo que aún no pudo sentarse con el intendente actual Carlos Maza, a mantener una charla. Preocupado por esta situación dijo que, según el Boletín Oficial, se realizó de manera irregular, el pase a planta de 28 trabajadores. “No se cumplió con los parámetros de la legislación vigentes. Inclusive, con la legislación del final de mandato, que nos prohíbe a todos los intendentes, a que en los últimos tres trimestres se hagan recategorizaciones o nombramientos a planta permanente”, dijo Castro, quien además agregó que si es necesario recurrirá a la Justicia

Reiterando que ya pidieron por escrito una especie de balance de la gestión, como para comenzar a ver cómo encontrarán el municipio cuando asuman, Castro dijo que no tuvieron respuestas ni de manera informal. “La información es pública. Debe estar publicada en las redes que la municipalidad”, dijo y comentó que desde el Consejo Deliberante les expresaron que recién recibieron documentación de la primera quincena de enero.

En cuanto a la polémica designación, el funcionario que ya fue intendente de Angaco, dijo que cuando asuman verán qué está fuera de la ley. “Nosotros entregamos una gestión ordenada y pedimos lo mismo. Quién lo desordene se tendrá que hacer cargo. La justicia es el órgano que debe decir sobre temas que la política no puede decidir. Acá lo que tenemos es un intendente que gobernó 3 años y medios por decretos. Que anuló al legislativo y que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si tenemos temas que el intendente no pueda responder y que los concejales no puedan resolver, es nuestro deber enviarlo a la Justicia”, dijo y resaltó que su objetivo no es perseguir “fantasmas” sino buscarles soluciones a los vecinos.