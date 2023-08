Fabián Martín: "Entendemos que Rodríguez Larreta es quien tiene las condiciones para tomar el timón"

De cara a las Elecciones Nacionales 2023, que se desarrollarán en primera etapa el domingo 13 de agosto, Fabián Martín, vicegobernador electo de San Juan, habló con Banda Ancha sobre las razones por las que los argentinos, especialmente los sanjuaninos, debería apoyar a Horacio Rodríguez Larreta. "Entendemos que Rodríguez Larreta es quien tiene las condiciones para tomar el timón", dijo Martín y destacó la “capacidad de consenso” del funcionario nacional.

“Patricia Bullrich y Horacio –por Rodríguez Larreta- son personas capaces, pero el tema es el cómo, el modo. Nosotros entendemos que es Horacio quien tiene las condiciones de tomar el timón de la Argentina. Tiene experiencia en el ejecutivo. Segundo, tiene un equipo que conocemos y tercero, es un hombre que siempre buscó conceso. Entiende que la salida –para el país- es la educación y el trabajo”, dijo Fabián Martín

Por otra parte, el electo vicegobernador, aclaró cuáles son las razones por las que no apoyan al precandidato Sergio Masa. “Nosotros lo acompañamos –en elecciones anteriores- cuando decía que iba a eliminar a los ñoquis de La Campora. Ahora, representa un modelo agotado. La inflación nos está aniquilando, nada puede crecer. Creemos que la gente no optará por ese candidato, porque está en el gobierno y no resolvió nada. Así como San Juan comenzó a despertar, creemos que comenzará a despertar Argentina”, agregó y dijo que desea que a nivel nacional el gobierno quede en mano de funcionarios de la misma línea que en San Juan.

Noticias Relacionadas PASO: así será la actividad en las escuelas donde se vota

Dijo que el modelo de Rodríguez Larreta promete “tener un país productivo que baje impuesto, que permita a los productores ser competitivos y tener rentabilidad, que genere empleo, mejor calidad educativa y recupere mercados internacionales”.