Tensión en Jáchal por el gasto de los $370 millones del Fondo Anticíclico: la nueva gestión vigila a Vega

Luego de la polémica que se originó en torno al gasto de $371 millones del Fondo Anticíclico que hizo la intendencia de Miguel Vega, este lunes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Matías Espejo, el intendente electo.

Hay tensión en Jáchal por este gasto y la nueva gestión vigila a Vega. Además el gobierno que encabezará el municipio a partir del 10 de diciembre se comprometió a priorizar la calidad del agua para Pampa Vieja.

Noticias Relacionadas El Tribunal de Cuentas viajará a Jáchal por el faltante de más de $300 millones

"Cuando uno evalúa la creación de ese fondo de reserva anticíclica, verdaderamente el objeto es algo fantástico, porque es una herramienta económica, financiera, administrativa, que permite justamente al Estado municipal hacer frente ante situaciones imprevistas", sostuvo Espejo.

En ese marco agregó que "la ordenanza habla de la necesidad de la creación del fondo como una herramienta para evitar el ahogo financiero y el normal desenvolvimiento del heraldo público ante situaciones determinadas".

"Entonces hay un fondo que está mucho más cerca de los 400, de los 300, son más de 370 millones los que agarraron parte del mismo. Y bueno, que al día de hoy no se cuenta con ni siquiera un peso de ese fondo. Y si bien ha habido una rendición, por así decirlo, una rendición de cuentas, veo un informe muy genérico donde da cuenta de en qué se ha empleado ese dinero, a un enorme sector de la población le sigue quedando poco claro el objeto o el por qué en ese momento. Está bien, se ha utilizado fundamentalmente en obras, en obras que son importantes para el departamento. Si uno analiza el contexto, yo creo que hay otras que tienen mucha más trascendencia, como es por ejemplo, brindar agua segura a toda la población. Pero bueno, está bien, hay obra pública, la ordenanza habilita el uso de los dineros, el tema es el cuándo y el cómo", expresó el intendente electo.



La nueva gestión se comprometió a priorizar la calidad del agua para Pampa Vieja

Luego de lo ocurrido con el agua en esa localidad jachallera, que llevó incluso a que personal de OSSE viajara hasta el departamento a explicar cuál era la situación, frente a la presencia de arsénico, Espejo se refirió a este tema.

"El análisis que se conoció (del agua), bastante extemporáneo, vamos a decir la verdad, como cuatro meses después de haber hecho las tomas, en un contexto para analizar, y además sociabilizado no al conjunto de la sociedad ni a los usuarios del servicio, en este caso quienes se vieron afectados por la falta de información o la información no clasificada y vertida oportunamente, sino a un grupo que tiene sus intereses en cuanto a la defensa del medio ambiente pero con una cierta polarización hacia la actividad antiminera, relacionándolo o pretendiéndolo relacionar con la actividad cuando nada tiene que ver, muy por el contrario, la mayoría de las mejoras que se han hecho en referencia al agua que se consume tiene que ver con inversiones de fondos de esa actividad", explicó.

"Entonces, los valores encontrados fueron de 0,02, lo cual está dentro del margen permitido. Hubo una fuerte demanda por parte de la población, que está en todo su derecho, en todo su derecho de saber qué tipo de agua está consumiendo, de que la autoridad sanitaria y OSSE dijeran si era o no apta para el consumo, según la normativa, no un acto caprichoso o demagógico, sino a partir de un análisis y una contemplación por parte del código, la autoridad sanitaria dijo que el agua era segura y nosotros, en un intento de llevarle tranquilidad a esas personas que demandaban alguna voz autorizada, puesto que no había ninguna voz, acompañamos ese dictamen", agregó el intendente electo.

Y expresó que "aquí está el compromiso por parte de este ciudadano y de este intendente electo, de que ya lo estamos haciendo con las autoridades pertinentes, tanto de OSSE como de la Secretaría de Aguas y de algunos fondos de financiamiento, para trabajar fuertemente en la mejora continua de esa calidad, de ese agua".

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.