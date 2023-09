Caselles: 'Voy a ayudar al bloquismo a ordenarse y reconstruirse, porque una derrota golpea duro'

En el marco de la entrevista que este lunes brindó en Banda Ancha la diputada nacional bloquista Graciela Caselles, se metió de lleno en el ámbito político y manifestó que "voy a ayudar al bloquismo a ordenarse y reconstruirse, porque una derrota golpea duro". Pero además dijo que "me preocupa que gane otro presidente que llevará a explotar el país".

"Primero hay que cerrar todo un proceso electoral que termina con la elección de presidente, de senador y diputados nacionales a los cuales el bloquismo orgánicamente está apostando a que Sergio Massa sea el futuro presidente acompañado por Agustín Rossi y de no perder la banca del partido bloquista que hoy con mucha alegría tengo que decir que es Melisa Naveda quien ocupa ese lugar que por tanto tiempo hemos ocupado", dijo Caselles.

Además la legisladora nacional agregó que "creo que es un momento oportuno para el bloquismo para tomar vuelo, para tirar autonomía, para indemnizarse, para ser la voz de los sanjuaninos, en un espacio en donde la Cámara de Diputados tendrá vamos a apostar todo, por lo menos quien habla voy a acompañar muchísimo a los diputados del futuro bloque bloquista, especialmente a Luis Rueda".

"Voy a apostar a que seamos capaces de reflexionar, de mirarnos a la cara, son momentos de abrazarse, no de odiarse. Es un muy buen momento de reconocer lo que cada uno puede dar, puede ser, de reconstruir y mirar para adelante", explicó.



"Se que es una situación compleja la que vive la Argentina, también reconozco el país que heredó Sergio Massa. Si Massa no se hubiera hecho cargo, yo no sé si no hubiera pasado lo del helicóptero en la época de De La Rúa, él a pesar de todo frenó un montón de situaciones Argentina estaba por explotar y se hizo cargo", dijo. "El tema de inflación nadie puede negarlo, pero veo en él un hombre que está todo el día trabajando, poniendo lo mejor de sí para salir adelante", agregó.

"Me preocupa que de repente ganara otro presidente y que me parece que va a llevar a explotar el país, me da mucho miedo los dichos de un presidente como Milei que no le da ningún tipo de temor decir hoy 'puedo vender un niño'", explicó Caselles.

Mirá la entrevista completa en el video insertado al principio de la nota.