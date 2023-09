El colaborador de Maza designado en planta permanente tiene una denuncia policial por un brote violento

En la mañana de este lunes, Diario 13 publicó una nota en que explica quiénes son las personas que recibieron la planta permanente en Angaco, de manera ilegal. En esa publicación, salió a la luz, que entre ellas figura un hombre que fue definido como “mano derecha” de Maza, el actual intendente. En este contexto, la concejala Valeria Olivera habló con Banda Ancha y dijo que este hombre hasta tiene una denuncia policial por un brote violento que tuvo en el Concejo Deliberante.

El decreto levantó polvareda desde que fue firmado. Lo primero que encendió la alarma, es que es considerado ilegal, pues fue dictado fuera de los términos legales. Después de eso, el nombre de muchos de los designados fue otro llamado de atención.

Olivera comentó que a ellos les preocupa mucho la situación y dio detalles de quién es Horacio Rodríguez, el hombre que generó más polémica. Dijo que es una persona violenta y relató cómo fue la situación que los llevó a denunciarlo.

Según lo que comentó la concejala, Rodríguez los increpó en el Concejo Deliberante de Angaco, luego de que los ediles rechazar aprobar un aumento del presupuesto para el pago de estos 28 nuevos trabajadores. Esto, porque ellos no querían “avalar” un decreto “ilegal”.

“Se hizo presente en el Concejo –Rodríguez- gritando y diciendo que nos iba a matar si no le pagábamos. Todo esto con amenazas. Él se maneja así y no me sorprende que esté avalado por el intendente”, dijo la funcionaria municipal, quien también dijo que este hombre ingresó como contratado con la gestión de Maza, que no era vecino de Angaco y que ahora hasta tiene una casa en el departamento.

Por otro lado, comentó que ellos hicieron una presentación judicial, por todos los nombramientos. “No hemos tenido dialogo, él –por Maza- se maneja prepotentemente, hace decretos y si nosotros hacemos normas, las veta”, concluyó.

Este testimonio se dio, luego de que a través de nota de Diario 13 se diera a conocer el detalle del decreto que firmó, fuera de los plazos legales, el actual intendente Maza. Este decreto que formaliza las nuevas incorporaciones es ilegal, según los concejales de Angaco, porque viola la Ley 1812-L, llamada “Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal”, que indica plazos para poder hacer estos nombramientos. Y, estos tiempos no se cumplieron.