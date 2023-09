Uñac le dejó un recordatorio a Orrego con Sarmiento de testigo

Con la Casa Natal de Sarmiento de fondo, Sergio Uñac le dejó un recordatorio a Marcelo Orrego este lunes. Licencia periodística mediante, se podría sintetizar de la siguiente manera: el costo político de cada conflicto docente es elevadísimo. Irremontable tal vez.

Los 5.000 trabajadores de la educación que marcharon en los alrededores del Centro Cívico en junio de 2022 marcaron un hito. Fue el quiebre de la representatividad de los sindicatos. Y un punto de inflexión en la víspera del año electoral.

En tono de despedida, Uñac lamentó no haber podido construir una mejor relación con el sector educativo. Fue su último discurso en ocasión del Día del Maestro. Puso en valor la inversión en materia de infraestructura y el esfuerzo realizado para recomponer salarios. Pero reconoció que los conflictos se prolongaron más de lo debido.

También dejó planteado un tema tabú: la calidad educativa. A San Juan no le fue bien en las mediciones más recientes. Según las pruebas Aprender 2021, difundidas un año más tarde, esta provincia es las más floja en la Región de Cuyo tanto en Lengua como en Matemática. Menos del 50 por ciento de los estudiantes alcanzó los niveles esperados.

En tanto, el Observatorio de Argentinos por la Educación reveló el año pasado un ranking alarmante. Solamente el 16 por ciento de los chicos que comienza la primaria llega a concluir el secundario en tiempo y forma, con conocimientos aceptables de Lengua y Matemática.

Se puede decir más fácilmente. En Argentina, no terminan la secundaria como corresponde ni siquiera dos de cada diez estudiantes que empezaron la primaria. En San Juan el promedio es peor. De acuerdo al mismo relevamiento, aquí el índice fue del 8 por ciento. Exactamente la mitad del número nacional.

Curiosamente o no tanto, Uñac admitió que esta es la gran materia pendiente de aquí en adelante: que las paritarias no solo se circunscriban a la discusión de ítems salariales sino también a todo lo que falta en materia pedagógica. La Educación no está bien. Los resultados no permiten mirar para otro lado.

Este punto crítico ha sido recurrente en el discurso de campaña de Juntos por el Cambio. Tanto el gobernador Orrego como el vice, Fabián Martín, han planteado el tema educativo entre las grandes prioridades del modelo que viene. Pero abrir la discusión sobre la enseñanza, sin tener saneado el tema salarial primero, siempre fue motivo de controversia.

Desde Leopoldo Bravo en adelante, cada gobernador en los últimos 40 años de democracia ininterrumpida tuvo momentos de tensión con los educadores. Les tocó a todos, sin excepción. El grado de malestar docente, visibilizado en las calles, a menudo fue el termómetro del clima social que tendió a manifestarse tiempo después en las urnas.

'Tengo la tranquilidad de haber hecho el mayor de los esfuerzos para dotar al sistema educativo de la mejor infraestructura posible', dijo Uñac este 11 de septiembre. Efectivamente, cada ciclo lectivo comenzó en un establecimiento nuevo o remodelado a nuevo.

Aunque el nuevo gobernador todavía no anunció quién será su ministro o ministra, anunció genéricamente que declararán la emergencia educativa. Por lo pronto el vice Martín habló de una cuadrilla especial para atacar los pequeños problemas de mantenimiento, que no por pequeños son insignificantes. Por el contrario, suelen ser los que generan mayor malestar en la comunidad escolar.

Todavía no revelaron el plan trazado para corregir los indicadores educativos flojos. Tratándose de un sistema, necesitarán forzosamente gestar un acuerdo de base con los sindicatos. Sin ese pacto inicial, será muy difícil avanzar.

'Nos esforzamos para que el salario alcanzara las expectativas del sector y alejara los conflictos', dijo también Uñac frente a la Casa de Sarmiento. Esa seguirá siendo la sombra para los tiempos que vendrán.

Este miércoles 13 de septiembre se dará a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto y nuevamente el tema salarios estará en agenda. No el bono de Sergio Massa, sino una recomposición permanente, que empezará a pagar Uñac en lo inmediato pero tendrá que afrontar Orrego en apenas tres meses.

El compromiso paritario de mantener los salarios siempre 5 puntos por encima de la inflación es una vara desafiante para la gestión que asumirá el 10 de diciembre. Sobre todo si la carrera devaluatoria llegara a acelerarse.

'Reconozco en términos de autocrítica personal que hubiera querido construir un vínculo más estrecho con el sector', dijo Uñac. Las tensiones con la docencia posiblemente hayan contribuido al fin de ciclo luego de 20 años de gobiernos peronistas.

Uñac atribuyó a esta relación distante la imposibilidad de acortar los conflictos. Aún así, reivindicó lo conseguido. 'Hicimos mucho y en tiempos complejos', sostuvo. Convivir primero con un presidente de diferente color político y con los bemoles de la pandemia después, marcaron los dos períodos de este gobernador en retirada.

Para Orrego el panorama nacional no es alentador, gane quien gane el 22 de octubre. La macroeconomía condiciona los planes. La alta dependencia sanjuanina de los fondos coparticipables genera mayor vulnerabilidad.

El gobernador electo tendrá, como todos, los primeros 100 días de gracia. Dentro de ese lapso caerá la primera paritaria que le tocará pilotar, allá por febrero del año que viene. Antes, Uñac le dejó un recordatorio inquietante. Con Sarmiento de testigo.



JAQUE MATE