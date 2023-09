Gutiérrez: 'A las taser hay que sacarles el mito y ponerles capacitación para usarlas'

Este miércoles mantuvo una entrevista en Banda Ancha el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, referente del candidato presidencial Sergio Massa en materia de seguridad, quien reveló las claves de su programa.

A lo largo de su entrevista sostuvo también que "el Poder Judicial debe entenderlo: no existe la puerta giratoria" y se refirió a las polémicas taser: "hay que sacarles el mito y ponerles capacitación para usarlas", dijo.

Acerca de cuál es la propuesta que lleva Unión por la Patria en materia de seguridad explicó que "si no tenés seguridad no tenés anda, podés tener una hermosa familia, trabajo y sueños, y en 10 minutos desaparecieron; con esa idea Massa nos ha pedido a todos nosotros que trabajemos en volver a reestablecer los niveles de tranquilidad pública".

"Algunas acciones muy probadas en la vía pública en la actividad del gerenciamiento de seguridad. Sergio Massa estableció en Tigre algo que se llama 'Seguridad Inteligente', quiere federalizarlo, llevarlo a todas las provincias, llevarlo a todas las intendencias donde este programa puede ser replicado".

"La seguridad inteligente es un monitoreo en tiempo real las 24 horas del día, el cuadrante donde está ubicada la vivienda o el corredor donde cada uno de nosotros vivimos; es una seguridad anticipatoria", explicó, "es poder detectar los síntomas del crimen para poder mandar una patrulla de terreno e interceptar aquel vehículo que está girando alrededor de tu manzana y que está buscando un objetivo, o alguien que va en un motovehículo".

"El Poder Judicial debe entenderlo: no existe la puerta giratoria"

Al respecto Gutiérrez dijo que "ni mano dura ni mano blanda, la mano justa, si alguien cometió un delito tiene que responder por lo que hizo".

"La Constitución tiene muchas cláusulas, instituciones y una de ellas es la cárcel; lo peor que puede pasar es que una persona denuncie que los testigos cobren valor y ayuden a una acusación, que un fiscal acuse, que un juez dicte una sentencia y que no haya lugar donde poder poner esa persona que infringió la ley", agregó el legislador.

"Hace 2 días Sergio Massa dijo que iba a hacer toda la política preventiva, anticipatoria; pero también va a hacer cárceles porque hay que poner al delincuente en un lugar seguro y allí debe estar hasta que cumpla las cuestiones que la Justicia determinó", dijo.

También Gutiérrez explicó que "no hay 10 poderes del Estado en la Argentina, hay 3, y uno es el Poder Judicial. El Poder Judicial debe entender la hora de los tiempos, no es posible la puerta giratoria, debe entenderlo. Si no es así tenemos una sucesión de propuestas legislativas para tratar de que las excarcelaciones y beneficios cada vez se restrinjan menos en una política de garantía a la víctima".

"A las taser hay que sacarles el mito y ponerles capacitación para usarlas"

En cuánto a la implementación de esta herramienta en las fuerzas de seguridad, Gutiérrez detalló que "es una herramienta más al servicio de la seguridad, hay que sacarle el mito. Es la capacitación en ese instrumento. Si se la damos a las manos incorrectas seguramente va a ser un instrumento que no va a producir el efecto deseado".

"Muchísima capacitación, las mejores policías del mundo las tiene y salvan vidas. Entonces hay que capacitar, tienen que ir a las manos adecuadas, y en los contextos y lugares donde esas herramientas sirven, no para el general de las fuerzas", analizó.

Mirá la entrevista completa en el video insertado al principio de la nota.