Sigue el escándalo en Angaco tras la designación de la mano derecha de Carlos Maza y en ese marco mantuvo una entrevista vía telefónica en Banda Ancha José Castro, intendente electo que asumirá el 10 de diciembre. Ahora se suma otra grave denuncia contra Maza por adjudicarle una vivienda a su mano derecha en el mencionado departamento. Y además Castro se refirió a la transición de cara al 10 de diciembre, por la cual "no hemos tenido ninguna respuesta" sostuvo.

Acerca de la lista de los 28 nombramientos que se publicó en Diario 13 en plana permanente de manera ex temporánea por el intendente incluye su mano derecha, Horacio Rodríguez, Castro explicó que "tenemos conocimiento de ambos sucesos, tanto del nombramiento en planta permanente y los beneficios que la actual gestión le otorgan a esta persona en particular, y también de varios sucesos de atropello, falta de respeto, etc.; que esta persona acostumbra a hacer con todo el personal y con las autoridades del Poder legislativo departamental".

"Nos llama poderosamente la atención de que quienes conducen actualmente la gestión no hayan tomado medidas; se debe trabajar en un marco de absoluto respeto y también respetando a los demás poderes del Estado" destacó.

Sobre una revisión por parte de la nueva gestión, explicó que "tenemos entendido que oportunamente los ediles habrían concurrido a la justicia a poner en conocimiento los atropellos de esta persona. Y una vez que asumamos la gestión deberemos consultar a nivel judicial cuál es el Estado de esas presentaciones o como están esas causas al momento de la asunción para ver cuál es el vínculo que esta persona tiene o va seguir teniendo en el gasto público".

"Esa será también una etapa que nosotros debemos evaluar que cuál es la situación real de estas personas dentro del municipio a fin de que todos conocemos y ya tenemos documentación que nos deja en conocimiento que estos supuestos nombramientos no son tales por un montón de falencias administrativas en su intento por dejar en planta permanente a esta gente y obviamente tendremos que ir analizando cada una de las etapas", analizó.

(DT) - ¿Conoce a este señor?

(JC) - "Lo conozco de vista, de verlo circular en las movilidades de la municipalidad pero realmente jamás he cruzado palabra con él, no tengo vínculos personales"

Además de los otros beneficios que habría obtenido Horacio Rodríguez como una vivienda, Castro expresó que "sí, tenemos conocimiento que el último barrio que se entregó, que fue construido durante nuestra gestión, esta persona fue beneficiada con una vivienda. No conocemos nada de lo administrativo que se ha generado desde el 2019 a la fecha y por eso digo que tendremos que ir evaluando la documentación en tiempo real, y cuáles son los vínculos, acciones y sobre todo lo que más nos preocupa es esto de que personal que debe estar para brindar servicios públicos de calidad en realidad sean temidos por la comunidad por su forma de proceder".

En cuánto a la transición entre el gobierno actual de Maza Pezze y el suyo, Castro dijo que "no hemos logrado aún tener ningún tipo de respuestas a nuestros diálogos planteados. Habíamos cursado la nota formal tratando de establecer contacto con el intendente o con algunas de las personas que el intendente designe y eso no ha sido posible hasta el momento y prácticamente descartamos que vayamos a tener la posibilidad en forma anticipada de tener ningún tipo de información habida cuenta de que hay una prohibición excepcional de actual intendente de que las autoridades electas tomen conocimiento de por donde circula hoy la gestión municipal".

