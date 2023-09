Gioja: 'Hemos hecho autocrítica porque teníamos el elefante al lado y no lo vimos'

Luego del lanzamiento de la "Mesa Massa presidente" que ocurrió este jueves en un hotel de Santa Lucía, en la jornada el diputado nacional José Luis Gioja pasó por Banda Ancha. En su extensa entrevista manifestó que "hemos hecho autocrítica porque teníamos el elefante al lado y no lo vimos".

Al principio sostuvo que "lo de ayer fue un buen encuentro, un encuentro de compañeros y compañeras que otrora compartíamos fraternalmente la tarea política que hacíamos".

"Pasaron cosas lamentablemente, para nosotros hubo algún tipo de desvío, algún desconocimiento, alguna deslealtad; ellos deben tener otra interpretación obviamente. Lo cierto es que tuvimos que hacer rancho aparte siempre dentro del peronismo y siempre tratando de sumar", agregó el legislador. "Es cierto que hicimos un bloque aparte después de todo este escándalo de PASO sí, PASO NO, que la justicia, donde quedaron al desnudo una serie de cosas que no fueron buenas".

"Nosotros hemos hecho una autocrítica porque por ahí teníamos un elefante al lado y no lo vimos. Por ahí la agenda nuestra no era la agenda de la gente; preocupada por el salario, trabajo vivienda, por la inflación, y vos le vas a hablar de otras cosas y no estás sintonizando", dijo.

Gioja manifestó que "por suerte fue en las PASO cosa que te permite rever algunos temas y te permite hacer lo que tu definición política hace porque hoy Massa está haciendo peronismo con las medidas que está tomando a favor de los trabajadores, jubilados, de los que menos tienen".

"Yo creo que vamos transitando por buen camino, es bueno lo del bono, lo de la paritaria vigente; es mala la inflación por supuesto, y sabemos que la inflación tiene un montón de componentes y de causas no es una sola", analizó.

Mirá en el video insertado al principio de la nota la entrevista completa con el diputado nacional José Luis Gioja.