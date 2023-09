Gioja: 'No me voy a dedicar a darles de comer a los gatos'

Seguro que de que el recambio generacional es lo mejor que le puede pasar al peronismo, José Luis Gioja, también habló sobre su futuro. "No me voy a dedicar a darles de comer a los gatos", dijo entre risas, al admitir que tiene dos felinos de mascotas. Dijo que no será el encargado de cuidarlos, pues seguirá vinculado al peronismo local y nacional.

“Voy a seguir haciendo lo que hacemos, con gusto, con mucho gusto. El que está –en política- sabe cómo es”, dijo y agregó que estará para enseñar y a la vez para aprender de las nuevas generaciones. Esto, porque aseguró que su “experiencia” será una buena forma de seguir presente.

“Los ideales son los mismos, las ganas son las mismas y los años no son los mismos. Por eso, vamos a laburar mucho para que a San Juan le vaya bien y al país le vaya bien”, concluyó el diputado nacional del PJ .