Gramajo: 'Hay que reconstruir el peronismo desde abajo'

Este martes llevó adelante una entrevista en Banda Ancha Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, quien analizó la actualidad del justicialismo y peronismo en la provincia, en el marco de la expectativa por una nueva elección que ocurrirá en todo el país en el mes de octubre.

Al respecto, Gramajo dijo que "los aliados del justicialismo también tienen que hacer su autocrítica" y además sostuvo que "hay que reconstruir el peronismo desde abajo, desde arriba solo se construyen pozos".

"Lo hemos charlado obviamente que la unidad no debe quedar delimitada en una foto si no que debe tener la correlatividad territorial política que es necesaria para poder avanzar de cara al proceso electoral y el reordenamiento del Partido Justicialista de cara al futuro pero para eso se necesita trabajar todos en conjunto, poder estar al lado de cada uno de los vecinos y poder dialogar, eso es muy bueno para todos", dijo.

Acerca de cómo está Unión por la Patria en San Juan a un mes de las elecciones, explicó que "está bien, está tranquilo, el panorama es complejo pero se está trabajando, en nuestro caso, institucionalmente, haciendo lo que siempre hicimos y seguiremos en ese camino", dijo.

"Uñac tiene la experiencia necesaria para defender los intereses de San Juan, es Gobernador hasta el 10 de diciembre y eso conlleva a tener experiencia de poder conocer las provincias, la economía y obra pública en la provincia", analizó.

Sobre los diálogos que mantuvo con el diputado nacional José Luis Gioja, Gramajo sostuvo que "yo he hablado mucho, hemos sido compañeros en la fórmula, también hablamos con Sergio. Creo que tenemos que hacer ponernos a trabajar todos unidos, hacer análisis de lo sucedido, es difícil volver el tiempo atrás; hay que hacer autocrítica, análisis, no solo con el justicialismo si no con todos los que son socios estratégicos del gran frente electoral que conformamos; pero a nosotros tenemos que hacer un análisis de autocrítica, podemos y tenemos diferentes miradas, pero para poder corregir todos los errores que hubieron tratar de mejorar y construir hacia adelante, pero para eso necesitamos mucho diálogo y necesitamos tener una unidad de verdad que tenga correlatividad en el tiempo".

"Yo creo que muchas veces tenés que tocar fondo para volver a empezar, cuando tocas fondo es como que empezás a rebotar y cuando empezás a rebotar empezás a tener crecimiento. Creo que de alguna manera se tocó fondo porque obviamente los resultados electorales no fueron los mejores y hay que sentarse a conversar con todos los sectores políticos de la provincia, municipios, departamentos pero sobre todo de las bases para empezar a construir desde abajo para arriba. Cuando tocás fondo caes de donde empezaste, vas y tocas fondo en la base", sostuvo.

"Hay que volver ahí, a conformar las bases, a construir desde abajo para arriba; el que quiera construir de arriba para abajo lo único que va a construir son pozos y cuando estás en el pozo te cuesta salir, ¿y quien te la la mano? la gente", explicó.

