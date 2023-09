Este martes la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma al Impuesto a las Ganancias, proyecto enviado por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa. En el marco de la votación, la legisladora de Juntos por el Cambio, Susana Laciar, fue una de quienes votó en contra de esta reforma.

En diálogo con Banda Ancha, la diputada nacional dijo que la eliminación de Ganancias "es una medida incoherente, desordenada y absolutamente irresponsable". Y además apuntó contra Sergio Uñac: "no entiendo la postura del gobernador Uñac de celebrar esta medida", dijo.

"Yo creo que es mucha gente que está esperando que este país sea coherente, ordenado y responsable. y lo de ayer fue una media incoherente, desordenada y absolutamente irresponsable con títulos falaces y de neto corte electoralista, y al final apareció el superministro Massa, con todos los sindicalistas, una historia armada de su campaña electoral y lo peor es que usó al Congreso para una medida que está dentro de su campaña electoral", dijo.

Además explicó que la reforma "tiene todas estas notas porque en primer lugar, es electoralista porque está sacrificando ingresos fiscales que afectan a gobierno nacionales, provinciales y municipales que asumen a partir del 10 de diciembre. Se eleva el mínimo hoy fijado para pagar ganancias, se eleva a $1.700.000, hay un grupo mínimo de trabajadores que están dentro de esa franja, les preguntemos a los sanjuaninos quiénes están en esa franja, cuántos son los beneficiados".

"No se contempla la otra masa de monotributistas y ahorro, pero lo peor de todo, y acá está el meollo, es que al ser un proyecto a las apuradas, electoralista, no es la reforma que todos queríamos tratar, discutir y que toda la Argentina está esperanzada. Es decir cómo hacemos una rebaja tributaria que sea sostenible, porque esto a diciembre con esta inflación galopante se licua", explicó.

Además criticó la postura de Sergio Uñac de celebrar en las redes esta reforma: "tampoco entiendo hoy la postura de los gobernadores, específicamente el Gobernador de mi provincia que sale a celebrar cuándo en una medida similar en el año 2019 esos mismo gobernadores fueron a la Corte, la Corte dictó una cautelar, en el tema de IVA y de ganancias, y la Corte dispuso que esos fondos, que dejan de percibir las provincias, que están presupuestados, comprometidos en la ejecución de políticas públicas en curso no podían afectarse si no mediante una ley consenso y ayer no hubo ningún consenso".

"Lo que hubo es una legislación hecha a las apuradas que beneficia a un grupo mínimo de trabajadores pero que no se dice cómo se va a financiar y la única forma de financiarlo es con la maquinita", agregó.

