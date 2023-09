Elio Frack: 'Siempre rondó la idea del juicio político'

Rawson está que arde. Esto se debe a que hubo una interpelación al secretario de Servicios de este municipio para abordar la grave situación que atraviesa la limpieza del departamento. Por este motivo, Banda Ancha charló con el concejal Elio Frack quien comentó que tuvieron una reunión para analizar las medidas a seguir y trascendió, al menos periodísticamente, que en algún momento se valoró el juicio político al intendente.

En este sentido, el concejal de Rawson explicó que "Sí, siempre ha andado rondando esa figura, pero creemos que le tiene que sacar el piloto automático al intendente y puede trabajar hasta que termine el mandato". Seguidamente mencionó que siempre evalúan todas las alternativas, " nosotros queremos que trabaje como corresponde, nada más", añadió.

"Nosotros al Secretario de Servicios y Medio Ambiente le dijimos porqué no reaccionó antes, pidiéndole al intendente o pidiéndole al señor gobernador más camiones, más recursos", dijo el concejal. En la misma línea dijo que hay un fondo municipal también que lo pueden pedir. "Acá en Rawson estamos de emergencia", aseveró.

Para Frack, la solución es que se ponga a trabajar, ya que ellos no ponen obstáculos. "Tiene un presupuesto de 510 millones para limpieza. Entonces, la verdad que no sé cuáles ya son tus excusas las que manifiesta el secretario. Y, bueno, estamos preocupados porque, en definitiva, nosotros no queremos echar al intendente", apuntó.

También dio a conocer que todo esto "es un proceso que nos va a llevar tiempo y lo que queremos es que se ponga a trabajar". Luego añadió que es real que hubo una relación complicada entre Ejecutivo y el Legislativo municipal. Esto, según Frack se dio porque el intendente nunca quiso aceptar sus errores. Para finalizar apuntó "Sabemos que falta de gestión, falta de ganas de trabajar".