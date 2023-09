Peluc: 'La UNSJ es un nido de pericotes escondidos que lo único que tienen es una lastra'

En el marco de la entrevista que José Peluc, candidato a diputado nacional por 'La Libertad Avanza' , tuvo en Banda Ancha; una vez más se refirió a la Universidad Nacional de San Juan: "es un nido de pericotes escondidos que lo único que tienen es una lastra", sostuvo. Además se refirió al sistema de vouchers para la educación propuesto por Milei.

Acerca de los vouchers explicó que "el Estado va a garantizar la Escuela Pública cómo lo dice la Constitución vos lo que le vas a dar al alumno es un voucher para elegir donde quiera estudiar. Hay muchos amigos, jóvenes de la edad nuestra, que no pudieron estudiar Medicina porque no podían pagar la privada, porque la pública no la tenía. Vos le das el voucher, y va a la privada y dice 'vengo a estudiar'. Es claro el concepto".

"De toda la gente que quiera estudiar, (ese voucher) lo va a solventar, lo que no va a solventar es esa camada de lastra que tiene la Universidad Nacional de San Juan de 78 años estudiando y todavía no se reciben", dijo con dureza.

"Yo te pago la carrera, ¿son 5 años', te pago 5 años, para estudiar; pero la Universidad Nacional de San Juan es un nido de pericotes escondidos ahí, que lo único que tienen es una lastra y encima confunden al alumnado. Y todo esto nació porque la UNSJ lo que hizo el día lunes después de las elecciones es preguntarle al alumnado quién había votado por Milei y era más fácil preguntarle quién no había votado por Milei", criticó con dureza Peluc.

"Desde ahí que nació esta sarta de cosas que viene haciendo que lo único que provocaron es meterse más en el barro porque tienen que salir a demostrar que hacen con el presupuesto de la Universidad, demostrar qué están investigando en esos centros de estudios que tienen, que los mismos de la universidad dicen que pasan con una tarjeta y no pueden entrar, y todo eso se desnudó ahora", agregó el político.

Y finalmente expresó que desde la UNSJ "se han callado y no nos siguieron contestando y bajaron festejos de 50 años porque saben que tienen mucho que esconder, se les terminó la fiesta".