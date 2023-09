Ley de Ganancias: Uñac reconoció voto positivo de Milei y criticó a Juntos por el Cambio

En medio de un acto en 25 de Mayo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac habló con los medios locales. Uno de los temas que trató es la media sanción a la Ley de Ganancias. En este sentido, destacó el voto a favor de Javier Milei y criticó la postura opositora de Juntos por el Cambio. “Hay que tener coherencia” dijo.

Al hablar sobre la modificación de la base para la retención del Impuesto a las Ganancias, dijo que es una “excelente noticia”. A la vez, agregó que “hay dirigentes como Milei que tuvo coherencia porque pidió la eliminación y cuando llegó el momento de votar votó a favor”. Sin embargo, dijo que Juntos por el Cambio no fue en la misma línea que su pedido, pues habían solicitado la eliminación, pero “cuando –Massa- sacó el proyecto lo votaron en contra”.

“Hay que tener coherencia nosotros dijimos siempre que había que eliminarlo y que el salario no es ganancia”, agregó y dijo que esto no se hizo antes porque no estaban dadas las condiciones. “En el país un millón de trabajadores dejan de pagar ganancias y unos 80 mil lo seguirán haciendo. En San Juan no está bien definido, pero son cerca de 30 mil trabajadores”, destacó y dijo que espera que este proyecto traccione votos a favor de Massa. “Dios quiera que pueda incidir en positivo”, agregó.

Por otro lado, habló sobre el traspaso local y dijo: “Estamos tratando de entregar el gobierno con superávit. De dar una transición ordenada y ser una oposición responsable. De acá a fin de año, salvo por algún hecho que no esté viendo hoy, los funcionarios –de todo el gabinete- se mantendrán”, concluyó.