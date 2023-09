Guzmán: 'Para el negacionismo, instalar la duda no es un medio sino un fin'

Este lunes vía zoom llevó adelante su nueva columna de política internacional en Banda Ancha el reconocido docente investigador de la UNSJ, Sergio Guzmán. Durante la misma se refirió al negacionismo e indicó que para esta situación "instalar la duda no es un medio sino un fin'" y que además "en el mundo está penado con cárcel".

"El negacionismo es un discurso que niega hechos y realidades que están científica, socialmente y en todos los planos, naturalmente en la disciplina de las biologías, de ciencias exactas, sociales, están comprobados y ya se dan por sentados y la humanidad avanzó al respecto", comenzó explicando Guzmán.

Además agregó que "sin embargo el negacionismo como tal es un retroceso, un retroceso social, un retroceso que intenta confrontar con la ciencia y existen básicamente dos grandes grupos de negacionistas: está el histórico, que es el que niega el holocausto, el genocidio armenio por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas y el terrorismo de Estado; y también está el negacionismo que aborda los temas de actualidad como la pandemia, como los que niegan el cambio climático".

"El negacionismo no hace otra cosa que correr el eje de la discusión, porque en definitiva se abordan verdades incómodas para los negacionistas. Como por ejemplo confirmar que el cambio climático no es otra consecuencia que la voracidad salvajes de las empresas e industrias que devoran el medio ambiente, deforestan bosques, infectan ríos; en ese sentido lo que hacen es plantear una supuesta duda, pero no una duda en el sentido científico, en el sentido cartesiano: el negacionista no actúa solo para negar si no que actúa para instalar esa duda, decía, pero es una duda que no es un medio si no para ellos es un fin", analizó Guzmán.

Siguiendo la misma línea, el politólogo manifestó que "no quieren comprobar qué es lo que pasó porque la duda cartesiana, la duda científica, es una herramienta que a mí me permite arribar a una premisa válida; mientras que la duda de los negacionistas es una duda que pretende ser el fin y clausurar todo tipo de análisis".

"Muchas de estas acciones negacionistas tienen que ver con una acción a propósito de conocer esta realidad y de que negarla a propósito de lo mismos", dijo. "Hacías mención que en el resto de los países de Europa cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el terrorismo son cuestiones que se pena directamente, como el terrorismo de Estado o el Holocausto, está penado con cárcel, directamente", explicó Guzmán.

A continuación mostró una gráfica donde se observa los países en color rojo donde existen leyes que penan el negacionismo. "Todos aquellos países donde existen leyes que penan la negación del holocausto por ejemplo. En Argentina hay 3 proyectos presentados en el Congreso de la Nación que están siendo tratados; pero en Argentina se da un fenómeno muy particular porque hasta el año 2015 parece ser que no era necesario abordar este tema; pero en 2015 cuando el ex presidente Macri pone en duda esto, se instala esta cuestión de que si fue o no fue efectivamente lo que sucedió en la República Argentina", explicó.



"En estos países uno de los primeros fue Alemania, pero otro que le siguió fue Francia con una famosa ley conocida mundialmente como la Ley Gayssot que pena todo acto que promulgue, estimule, afirme o simplemente pase de soslayo todo aquel horror que significó el holocausto, se sancionó el 13 de junio de 1990 y desde allí paulatinamente han sido cada vez más los países que se van incorporando y tomando esta normativa como base", analizó.





