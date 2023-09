Líderes sanjuaninos peregrinan de incógnito al calor libertario de Milei

La bomba que arrojó José Peluc la semana pasada en Banda Ancha, cuando llamó a la UNSJ 'nido de pericotes escondidos', opacó otra revelación. En las últimas semanas hubo una peregrinación silenciosa, de incógnito, de varios líderes sanjuaninos, de amplio espectro político y empresario, atraídos por el calor libertario de Javier Milei.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza tiene una extensa trayectoria política que nació bajo la tutela de José Ubaldo Montaño entre finales de los '80 y principios de los '90. Sus exabruptos no son tales. Tiene una compleja red de relaciones tejida a lo largo de tres a cuatro décadas.

En virtud de esa telaraña, su número de contacto está en la lista de todos y todas. O casi. Peluc no reveló quienes lo llamaron desde el batacazo libertario del 13 de agosto. Pero contestó afirmativamente cuando fue preguntado con las cámaras encendidas. No podría negar lo que tarde o temprano saldrá a la luz igualmente.

¿Quiénes se arrimaron al rugido del león? Según una importante fuente del entorno de Peluc hubo 'peronistas, orreguistas, vallejistas, de Patricia, de todos'. La respuesta en todos los casos fue idéntica. Como dice la canción de Alejandro Sanz y Shakira: 'te lo agradezco, pero no'.

No, por el momento. Después del domingo 22 de octubre se retomarán las conversaciones. No fue un no definitivo. En todo caso, fue una decisión política estratégica. Lo explicó la misma fuente, bien informada sobre estas conversaciones reservadas.

Abrir las puertas indiscriminadamente y permitir el ingreso de dirigentes que tienen nombre propio tendrá costo político, pase lo que pase el domingo de elecciones. Si Milei perdiera votos en San Juan en comparación con las primarias, internamente dirán que sucedió por incorporar extraños. Vade retro a la 'casta'.

Si Milei creciera en San Juan en comparación con las PASO, entonces los recién llegados intentarían adueñarse de esa victoria. Dirían que sucedió gracias a ellos. Tampoco parece buen negocio para los que vienen sosteniendo la bandera violeta desde el principio. Entonces el que quiera subirse al carro ganador, que espere pacientemente en la fila.

Desde Buenos Aires llegan noticias alentadoras para el búnker libertario sanjuanino. Así como están, Milei podría alcanzar los 40 puntos dentro de cuatro domingos y Sergio Massa, el segundo, quedaría ligeramente por debajo de los 30 puntos. Si se diera este resultado habría definición en primera vuelta.

Es una conjetura basada en encuestas propias, tan volátil como todo lo que circula por estos días. Pero sirve para entender la postura de los libertarios y su plan de acción en este tramo final de campaña. Si sienten que la fuerza los acompaña, entonces no hace falta ensayar ningún experimento raro.

Es decir, no están urgidos de tomarse ninguna foto con nadie. Presentar incorporaciones de cúpula nunca garantizó sumar votos. Si algo demostró el fenómeno de Milei es que las estructuras se cayeron a pedazos. Que los aparatos partidarios ya no son lo que eran. Que las victorias se construyen con nuevos mecanismos, todavía difíciles de teorizar. Al parecer, Tik-tok quemó todos los manuales.

Peluc atendió cordialmente todos los llamados y los invitó a retomar la conversación el lunes 23 de octubre, tal vez con presidente electo. Aunque no resultara el pronóstico más optimista, ese día Milei ya tendría el pasaje garantizado al ballottage.

La Libertad Avanza tuvo inconvenientes con la fiscalización el 13 de agosto. Peluc denunció ese mismo domingo por la noche que les habían 'robado' muchos votos y responsabilizó a 'Larrata' por esa maniobra, en alusión al jefe de Gobierno Porteño. La imputación pública tuvo otro destinatario por elevación, el gobernador electo Marcelo Orrego, referente de Horacio en San Juan.

Peluc tiene una relación tensa con Orrego desde hace tiempo. Ambos convivieron durante muchos años en la génesis de Producción y Trabajo, miembros de la mesa chica de Roberto Basualdo. Cuando el líder fundador le entregó la presidencia del partido a Marcelo, Peluc se sintió liberado para abrir rancho aparte. Fundó ADN. El resto es historia reciente.

Con este antecedente pirotécnico, los dirigentes que se arrimaron al búnker libertario lo hicieron ofreciendo fiscales para evitar que se repita lo sucedido en las PASO. Peluc los rebotó gentilmente. El sábado pasado hubo una reunión con referentes propios para garantizar, sin ayuda de nadie, un operativo mucho más riguroso el 22 de octubre. Esa es la bajada de línea recibida desde Buenos Aires. Un voto más o un voto menos hará la diferencia de la eventual victoria en primera vuelta.

No fueron solo dirigentes políticos los que se acercaron al calor libertario. También lo hicieron 'empresarios muy grandes', según dijo la misma fuente. La respuesta fue similar. Negativa. Pero tuvo otra particularidad: lo nacional dependerá de Buenos Aires. Tender lazos con el nuevo inquilino de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos llevará tiempo y difícilmente pase por algún sanjuanino.

En realidad la contestación fue más terminante: 'muchachos, yo no puedo arreglar nada nacional', les habría dicho Peluc a los empresarios preocupados por lo que podría venir.

Del sector privado también trascendió una inquietud sobre la incierta relación entre el gobernador Orrego y el presidente Milei. La dependencia provincial de los recursos nacionales sufriría el impacto de la motosierra, si fuera cierta la promesa libertaria. Si fuera cierta.



JAQUE MATE