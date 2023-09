Melisa Naveda: 'Integramos la lista que encabeza Uñac y somos jóvenes para salir de la grieta'

Melisa Naveda, quien es candidata a Diputada Nacional de la lista de Unión por la Patria pasó por Banda Ancha y comentó sus expectativas a 4 semanas de los comicios que definirán el futuro del legislativo y ejecutivo nacional.

"Estamos a menos de 30 días, se podría decir. Pero ya venimos con un ejercicio desde las PASO, con una campaña muy corta que ahora hemos tenido un poco más de tiempo y nos ha permitido poder encontrarle un encuadre a esta nueva campaña de aquí al 22 de octubre", comentó. Además añadió que en este tramo de campaña lo que buscan que "poder fidelizar los votos de cada uno de los sectores de los candidatos pero también poder abrir el abanico".

Desde su candidatura y, desde el Partido Bloquista, ella busca llagar a "las diferentes asociaciones, fundaciones, a los diferentes sectores que representan la mayoría de los sectores de la provincia". Por este motivo se ha reunido con profesionales de diversas áreas para conocer en profundidad las necesidades de todos. "El caso de que Dios así lo considere y la gente nos acompañe, poder plantearlas a nivel nacional porque nosotros vamos por el interés de la provincia, por el interés de la gente de la provincia y no vamos a presentar proyectos que no tengan que ver con una necesidad específica" añadió.

Al consultarle cómo le va en esos encuentros con distintos actores de la sociedad civil a la hora de hablar de Masa y del gobierno nacional que genera controversia, ella señaló que la gente le remarca eso, aunque no todos porque la mayoría tiene vocación de servicio. Además mencionó que "San Juan está presentando una boleta que encabeza nuestro actual gobernador en categoría de senador que le sigue una joven que es María Celeste Jiménez que si bien ella representa a un sector, ella también representa a un sector que es la juventud".

Seguidamente aludió "Tenemos el resto de la boleta que son todos jóvenes que tienen que ver con una nueva generación que se está proponiendo en cuanto a ya no más grietas, a ya no más desigualdad y si apostar a una unidad que es el mensaje que se le quiere dar a la provincia, a la sociedad".

En cuanto a Massa, dijo "es nuestro actual Ministro de Economía, no es el actual presidente no puede tomar las medidas que ya se quisieran tomar porque también tenemos que tener un tiempo para que estas medidas hagan efecto en una gestión. Hoy como Ministro de Economía está tomando medidas que muchos otros que han sido candidatos las han prometido y no". Del mismo modo, dio ejemplos de lo que si hizo como la modificación de la ley a los impuestos de las ganancias.

Su opinas respecto de esta tendencia que ha fortalecido a los libertarios, que fueron claramente la sorpresa el 13 de agosto, esta en línea con que para ella es solo una tendencia. "Yo creo que respeto mucho el voto de la gente, yo respeto mucho el derecho que tienen ellos de emitir su opinión y lo han hecho esta vez mediante el voto, apoyándolo. Pero yo creo que tiene que ver mucho también con esta tendencia, con esta ola de moda que se genera con discursos que son polémicos", señaló. A la vez, sumó: "Yo no me enfoco para nada en poder hacer campaña destruyendo al otro, insultando al otro, sino que pudiendo generar propuestas que superen o que lleguen realmente a la aceptación ciudadana".