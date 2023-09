Barcelona: 'El sistema de vouchers universitarios es impracticable'

Este martes, pasó por Banda Ancha, el Secretario General del Sindicato Docente Universitario (ADICUS) Jaime Barcelona. En esta oportunidad se le consultó sobre el panorama político-electoral, ya que las universidades han quedado involucradas en este proceso, en esta campaña. Más aún teniendo en cuenta las propuestas de Javier Millei, quien habló del sistema de vouchers para transformar la educación en Argentina.

Bajo esta premisa, el diputado por la Libertad de Avanza, José Peluc, insistió en rotular a la Universidad Nacional de San Juan como un nido de pericotes, en función de la alta grilla salarial que se paga, los estudiantes crónicos, señalando que ello generan un costo elevado. De este modo Barcelona señaló "creo que las declaraciones de él son desafortunadas, más que nada por la expresión y la agresión que tiene hacia la universidad". En la misma línea explicó que "hay un sesgo de ignorancia y negacionista de la realidad, nosotros en este momento estamos en una universidad pública que permite el ascenso social de muchos estudiantes, que puedan llegar a la universidad y estudiar a alumnos de departamentos alejados". Con esto siguió: "en otro sistema universitario no podrían estudiar, y además una universidad que está expandiéndose ante las necesidades de la provincia, creando nuevas carreras, como es ahora la carrera de Medicina, la de Psicología".

En su opinión, tales beneficios que aporta la universidad publica, "contrastan totalmente con las palabras de Peluc. Pero, como digo, es producto del negacionismo de lo que está pasando, y de ignorar algunas cuestiones con respecto a la universidad", añadió. Para Barcelona, la propuesta de Milei en cuanto al sistema de educación "es inviable por muchas situaciones, después es muy difícil aplicarlo, hay que ver si ganan cómo lo hacen y cómo la sociedad los apoya en eso". En línea con ello, apuntó que no conoce ninguna propuesta de Peluc, "más allá de provocaciones o insultos".

"Nosotros tenemos un sistema educativo que permite a los chicos una educación aleatoria de nivel inicial a nivel secundario después que muchos de esos estudiantes puedan ingresar a la universidad pública o a las universidades privadas como las tenemos. Se demorarán un poco más en el egreso o un poco menos, pero hay una situación social que hay que resolver para mejorar este sistema educativo", informó. Para él no hay un fracaso en la educación. En cuanto a su mirada sobre un generación joven que adhiere a la mirada de Milei, dijo que "hay gente que no ha vivido o que no dimensiona lo que fue el 2001 y los niveles de pobreza con los que llegamos". Del mismo modo señaló que muchos se niegan o no recuerdan lo que se vivió incluso en el gobierno de Macri, donde más planes sociales se entregaron.