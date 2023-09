Raverta: 'Somos la fuerza política que podemos dar soluciones a este país'

Este lunes llegó a Banda Ancha la sanjuanina más halcona. Se tarta de Eugenia Raverta, quien fuera precandidata a diputada y hoy sigue trabajando en la campaña presidencia de Patricia Bullrich. La mujer de la política habló de su análisis post electoral y porque su candidata es la mejor opción para el país y la provincia.

"La verdad que después del 13 nos dimos un tiempo como para analizar la situación. Porque te cuento algo muy personal. Si bien habíamos perdido la Interna acá en San Juan, la cantidad de votos que sacó Milei nos llamó muchísimo la atención. Entonces tuvimos que como analizar esa parte", indicó Raverta. En la misma línea, aludió que en lo personal no se esperaba esos números en el candidato presidencial Javier Milei.

"Nos dimos un tiempo para charlar con Marcelo Orrego, con Fabián Martín y analizar de qué manera seguíamos. Porque bueno, estamos todos juntos en Cambiemos", comentó. Además dijo que ya se están reuniendo con la militancia para trabajar en conjunto. "Creo que es parte de la política ponernos a consideración de la sociedad en una Interna y después el que ganó sigue en carrera y los que perdimos tenemos que acompañar", fundamentó.

Del mismo modo, comentó que ella estuvo en Buenos Aires con Patricia, haciendo un análisis de lo sucedo en San Juan. "Juntos por el cambio está unido, está trabajando todo el frente junto", destacó. Sobre la posibilidad de gobernabilidad de Milei, detalló: "pienso que está muy solo, que va a tener que hacer acuerdos porque, a ver, en un Congreso hay diputados y senadores de los distintos espacios políticos y él no tiene legisladores propios, entonces creo que va a tener que acordar con los otros espacios políticos si a él le tocara la oportunidad de gobernar el país".

"Entonces lo veo solo porque no tiene estructuras políticas", aseguró sobre Milei.

En cuanto a Bullrich, añadió "la he visto con muchas ganas de continuar, he visto mucho análisis en la cuestión de las elecciones PASO, he visto que está muy abierta a la recepción de la otra línea que representaba Horacio Rodríguez Larreta y los otros espacios políticos". También comentó que esta voluntad de unir a todas las partes y continuar trabajando. En cuanto a la gran novedad es la incorporación de Melconian, aseguró que impactó de grata manera, "le da cierta garantía y cierta seguridad en lo que es una parte muy sensible que vivimos hoy los argentinos, que es la economía", dijo.

Sobre Massa indicó: "es más de lo mismo. O sea, creo que es parte del problema que estamos viviendo los argentinos ahora. Y así lo vemos dentro de Juntos por el Cambio". "Nosotros somos otra fuerza política. Y creemos que tenemos que ganarle ese espacio porque creemos que somos los únicos que tenemos el respaldo político para hacerlo. Con ideas concretas, con proyectos y planes de gobierno concretos", expresó.

" Estoy convencida que somos la fuerza política que podemos dar soluciones a este país y que empecemos a vivir mejor", dijo Raverta.

Por ello añadió que Patricia Bullrich, en los equipos, el plan de gobierno, el coraje que se necesita, "porque hay muchas cuestiones de corrupción que también hay que empezar a tratarlas y de que en este país podamos vivir transparentemente, sobre todo con las cuestiones de los públicos". También destacó que es importante que en la presidencia este alguien del mismo color político que en San Juan, para así poder acompañar las ideas de gobierno que Orrego encabezará desde el 10 de diciembre.

En cuanto a los votos del pasado 2 de julio, remarcó: "creo que hay un voto enojado de personas que están enojadas con la política. Hay otro voto de algo que no termina de convencer, y hay un voto en blanco que evidentemente no le gusta nada". Luego destacó "yo coincidí mucho con Patricia, porque de verdad es que hay cambios profundos por hacer. Y una vez por todas, la clase política tiene que hacerlo".