Cumbre Uñac-Gioja: "Hubo un encuentro y es lo más racional"

Mauricio Ibarra estuvo en Banda Acha comentando su análisis de la actualidad del peronismo y como ve la necesaria de encuentro entre los máximos exponentes locales. El dirigente del PJ detalló que ya hubo un encuentro para trabajar en conjunto la campaña para llevar a Massa a la presidencia.

"Claro que hubo un encuentro. Me parece que es lo más racional. Me parece que son las cosas que se deben hacer. Me parece que es el camino, hablar de unidad", indicó Ibarra.