Ibarra: 'El país de Milei no existe, es una novela imaginaria, pero hay gente que lo va a votar'

Este martes pasó por Banda Ancha Mauricio Ibarra, dirigente rawsino del PJ, quien expresó en su entrevista que "el país de Milei no existe, es una novela imaginaria, pero hay gente que lo va a votar". Analizó el resultado de las PASO del 13 de agosto así como de los candidatos presidenciales.

"Se está trabajando en la parte del análisis, más que política analítico de como son los comportamientos", dijo.

Además agregó que "se están generando procesos de cambios en las personas, en las sociedades, en las comunidades, pueblo, departamentos, en los partidos políticos, que uno ve que esos cambios son muy profundos, fuertes. Y que responden a los climas electorales que estamos viviendo".

"Es emocionante ver esos procesos de cambio que rápidamente la política lo debe absorver, asimilar y los debe transformar en políticas públicas. Ahí aparece Milei, son los chicos que no ven televisión, que no ven canales tradicionales y que están en otro tipo de plataformas y que esas son todas distintas de todas", analizó.

"Hay un hombre nuevo, sujeto político, distinto del tradicional. Es un sujeto que quiere ya las cosas, y quiere resultados. No me importa si Milei es de derecha o izquierda, a qué responde, técnicas contables o económicas. Me gusta Milei, no sé si es posible lo que dice Milei, pero lo voy a votar. Y del otro lado estamos quienes planteamos que el peronismo es la mejor opción frente al país reconociendo errores. Nadie puede caer en la necedad de decir hay cosas que no se pueden corregir", explicó.

Luego de analizar la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, dijo que "Massa es el más preparado, es le candidato de los 3 que veo, el más preparado para hacer eso. Bullrich por querer imponer, por querer demostrar que sabe de economía; lo de Milei que tiene una inconsistencia de carácter técnico e institucional, el país de Milei no existe, es un cuento de una novela imaginaria, de un país que no existe, instituciones que no existen, reformas que no pueden existir nunca, pero hay gente que le gusta Milei y lo va a votar aunque yo diga esto", analizó Ibarra.



