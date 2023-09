Rawson: 'No voy a integrar el gobierno, lo más conveniente es que no haya doble comando'

En el marco de la entrevista que Mauricio Ibarra, dirigente del PJ, brindó en Banda Ancha, se refirió a la nueva intendencia que comenzará en Rawson a partir del 10 de diciembre Carlos Munisaga.

"Rawson está en un proceso de incubación de un proceso de un nuevo liderazgo, ese liderazgo que sacó casi 10 puntos en la elección que se llama Carlos Munisaga va a empezar a crecer, como persona, dirigente, líder, entonces la ciudad va a empezar a construir ese liderazgo que se necesita", dijo.

"Munisaga tiene la enorme responsabilidad de construir ese liderazgo y yo voy a estar ahí para ayudarlo", expresó.

Finalmente explicó que "no voy a integrar el gobierno. Generalmente lo más conveniente es que no hayan dobles comandos y me toca a mi entender, comprender".