Escándalo en la Federación Económica: 'se habla de que hubo golpes de por medio'

Un escandalo sin precedentes ocurrió en el seno de la Federación Económica de San Juan. El mismo involucró al presidente de esta institución empresaria, Dino Minozzi, y al referente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien tiene un lugar de conducción también en la Federación Económica como es Marcelo Vargas. Por el momento hay hermetismo de ambos lados. Sobre los detalles de este disputa, charló con Banda Ancha Gastón Villordo, quien es Presidente de la Cámara de comercio de Rawson.

De acuerdo con lo que trascendió, se lo señala a Vargas como quien habría agredido por una diferencia de criterios a Dino Minossi, de manera verbal y física. Pero no ha tenido denuncia policial ni de ningún otro tipo. Sin embargo, ha trascendido que estaría interviniendo una comisión interna disciplinaria de la Federación Económica.

Gastón Villordo comentó en Canal 13: "La información que yo tengo de este sector, primero nuestro sector es Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo del departamento de Rawson. Lo que vimos es que no teníamos representación en el departamento, por eso mismo es que se crea esa Cámara de Comercio, porque Marcero Vargas lo que hacía era como tenerlos de rehén a los comerciantes, pero nunca veíamos nada productivo para el sector, nunca logramos tener nada", comenzó. A la vez, añadió que Vargas solo tenía intereses personales. "No pertenecemos a la Cámara de Comercio, no pertenecemos a la Federación Económica porque ahí está sentado este señor Marcelo Vargas. Él no tiene sus papeles en regla, su personería jurídica está vencida desde el 2015", dijo.

"Entonces la Cámara nunca quiso estar en la federación, eso lo hablamos en la Asamblea con los demás comerciantes, y no queremos participar en esa federación. Sí sabemos que la federación tendría que nuclear, pero cómo vamos a estar sentados con alguien que no es representativo", informó.

Además apuntó a que desde la Federación lo llamaron para contarle sobre la situación. "El problema es porque estos cargos que tiene Marcelo Vargas lo iban a sacar, y ahí es cuando explota esta situación". Del mismo modo señaló "se hablan hasta que hay golpes de por medio, en una situación bastante desagradable". A la vez, añadió "el sector comercial necesitamos tener fuerza, necesitamos estar unidos, pero necesitamos también que esta gente que siempre nos ha tenido rehenes".

Al consultarle cómo habría sucedido el hecho, Villordo mencionó "se van a mover algunas autoridades del sector, de la federación". A ello agregó que las reuniones de decisiones fueron en el ámbito privado, "donde se habían juntado dirigentes de distintos sectores". En esta estaba Marcelo Vargas con la parte del comercio. En esta reunión se le informó que se iba a remover del cargo, " ahí se empezaron a levantarse las voces, se cuenta de que hasta hubo golpes. Tuvieron que intervenir los demás dirigentes que estaban para que se no pasara mayor", comentó.

"Lo que me cuentan de la Federación Económica, es que no tiene un sector de disciplina. Se ha formado ese sector en la Federación, y verán lo que va a pasar con Vargas. Si lo van a seguir teniendo o no, si le van a poner algún tipo de función o no", detalló. Para Villordo, no solamente deben investigar el cargo en la Federación, sino también en la CAME: "quién es el que lo apoya, quién es su padrino", dijo.

"'El no tiene ni negocio, o sea, porque el negocio que tenía, hace como unos seis meses lo echaron, porque estaba usando la jurídica por la desinformación. Realmente lo sacaron, lo tuvieron que sacar con una orden judicial. Entonces, ¿cómo podemos tener a alguien que no esté presente en el sector financiado en el sector comercial", acusó Villordo. Para el comerciante de Rawson: "alguien tiene que contarle un poquito el chorro de esto y contar cuál es la verdad, quién es el que nos está apoyando quién es el que no nos está apoyando y dónde está el apoyo que tiene Marcelo Vargas, cuál es el negocio de ahí atrás".