Interna justicialista: "Juan Carlos Gioja nos cerró Rawson"

En el marco de la entrevista que brindó José "Pepe" Villa se refirió a la actualidad del Peronismo en San Juan y consultado por la interna justicialista dijo que "Juan Carlos Gioja nos cerró Rawson".

(DT)- ¿El peronismo en San Juan, está unido o no?

(JV)- "Yo no estoy muy metido en la política de San Juan. Leo, interpreto lo que he visto a partir de la experiencia. Los candidatos quizás no son los mejores. Yo no elegí, cada uno elige, que elija el Gobernador los candidatos y aceptamos, tenemos que acatar".

(DT)- ¿Ves al giojismo con posibilidades de acompañar ?

(JV)- "No, por lo menos nosotros desde UPCN no vamos a acompañar cuando nos cerró Rawson el Juan Carlos, así que no , ni cerca, ni por casualidad. Esta es una lucha ideológica más que una lucha de intereses, siempre son las luchas políticas en la historia, así que cada uno juega su juego".