El presidente de LLA en San Juan contó que le pidieron delegarle el partido a Peluc

Pensando en las elecciones del próximo año, La Libertad Avanza, el ahora partido Nacional que impulsa el presidente Javier Milei y su hermana Karina, vienen teniendo actividad y acelerando los tiempos. A poco más de un mes de haberse presentado y constituido en San Juan, su presidente, Mahor Caparrós, contó en Banda Ancha que a nivel nacional le pidieron que le delegue la presidencia y conducción del partido al diputado libertario por San Juan, José Peluc. También habló de la coyuntura nacional y dijo que ‘es necesario un sacrificio de parte de todos’.

El dirigente libertario sanjuanino estuvo en Canal 13 y contó que desde la junta promotora a nivel nacional le hicieron el pedido especial para que ceda el mando del partido provincial.

‘Básicamente por una orden de la junta promotora a nivel nacional, se nos pide delegar la representatividad del partido a José Peluc, el diputado nacional, con la finalidad de que sea mucho más fácil el trabajo interno’, explicó Caparrós.

Al ser consultado si el desplazamiento de la conducción del partido libertario puede haber ocasionado o herido la susceptibilidad de quien conducía LLA, Caparrós aseguró que ‘para nada. Creo que se trata de honestidad intelectual y humildad. Sería arrogante o soberbio de mi parte que yo me enoje, sería como dejarme llevar por el ego, pero no funciona así, como ser humano no funciono así’.

‘Entiendo que hoy mi rol dentro de LLA es llevar la militancia adelante, es ser punta de lanza para con la construcción de los departamentos y el trabajo territorial. Obviamente hay todo un equipo atrás, hay un montón de personas participando, entre ellas Dino Minozzi’, aseguró el dirigente libertario.

Una mirada nacional, ‘un sacrificio de parte de todos’

Para quien entonces era el líder del partido libertario, lo que sucede a nivel nacional requiere de ‘un sacrificio de parte de todos’.

‘Entiendo que es necesario un sacrificio de parte de todos, no voy a decir solamente de una parte de la sociedad. Se están viendo las consecuencias de algo que se trataba de ocultar’, sostuvo el dirigente libertario.

Mirá la entrevista completa con Mahor Caparrós en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.