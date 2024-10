Vallejos: ‘Si no prospera el juicio político deberán argumentar los diputados por qué’

Este último martes Sergio Vallejos, de la agrupación política Evolución Liberal, presentó en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a los cortistas Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur por incumplimiento en la función pública. El promotor de la denuncia estuvo en Banda Ancha y aseguró que ‘si no prospera el juicio político deberán argumentar los diputados por qué’.

Dentro de las explicaciones del caso, acerca de por qué decidió realizar la denuncia, Vallejos reveló que ‘el tema de La Superiora es un tema que lo veníamos siguiendo y con mucha expectativa, con el equipo legal que conformamos el partido, lo veníamos siguiendo, lo veníamos conversando y lo empezamos a estudiar, hasta que llegamos a la conclusión de que era un bochorno jurídico y que era pasible de un pedido de juicio político. Llegamos a esa conclusión y ahí empezamos a elaborar el pedido de juicio político, que no es menor, tiene 90 carillas, está muy elaborado, está muy bien hecho, creo que es un estudio de conciencia’.

El ex candidato a gobernador sostuvo que ‘tuvimos todo el tiempo, nos tomamos todo el tiempo en estos meses para poder estudiarlo y también nos encontramos, algo que nos había quedado a nosotros pendiente, con que dos de estos cortistas ya habían cometido, ya habían hecho lo que ellos querían, parándose en una posición de superioridad, en la interpretación de la ley, caprichosa, sin equidad y que incurrieron nuevamente en la arbitrariedad.’

La alusión a la presunta falta cometida con antelación por los cortistas, dice Vallejos que ‘fue cuando en las elecciones del 2023 fueron en contra del artículo 185, si no me falla la mente, yo no soy abogado, y nos dimos cuenta que es muy claro, el artículo dice que la elección a gobernador y de diputados debe ir juntas, pero una cuestión muy simple para que nos entiendan nuestros televidentes, es para que el gobernador pueda ganar las elecciones porque la gana con voto popular por mayoría y pueda tener una cámara que lo acompañe en los proyectos de ley que él debe ejecutar o presentar para poder gobernar y para qué, para cumplir las promesas que hizo en la campaña. Y ahora nos encontramos con un gobernador Orrego que ganó por el voto popular, ganó bien y por otro lado tiene minoría en la cámara de diputados y así le cuesta llevar adelante su proyecto, entonces fíjate la consecuencia de los actos de estas personas, entonces por ese lado también pedimos juicio político’.

Mirá la entrevista completa a Sergio Vallejos en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.