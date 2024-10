Lucero confirmó la apertura del bloque propio ‘Hacemos’ en el Concejo Deliberante de la Capital

El concejal de la Capital, Horacio Lucero, exhibió su cercanía al ex intendente Emilio Baistrocchi y en Banda Ancha confirmó que están generando el bloque ‘Hacemos’ en el cuerpo deliberativo de la Ciudad de San Juan. Al tiempo, responsabilizó a Cristina Kirchner por la ‘debacle electoral y social’ y aseguró que con Sergio Uñac no comparten nada hoy en día.

Lucero es uno de los hombres de confianza del ahora alejado del justicialismo Baistrocchi, a tal punto que confirmó en Canal 13 que se encuentran abriendo un bloque propio en el Concejo Deliberante de la Capital, que tiene vinculación con el espacio nacional que conduce el cordobés Juan Schiaretti.

Desde hace ya un tiempo atrás venimos con Emilio generando un lineamiento político hacia un espacio que es un peronismo, un justicialismo de centro con una mirada muy amplia que tiene su base o raigambre en lo que se ha generado a través de la figura de Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Miguel Pichetto, Randazzo y un sinfín de dirigentes nacionales y gobernadores que hoy están avizorando este espacio, que yo me refiero mucho a una palabra que es la federalización, creo que Argentina merece después de mucho tiempo generar un camino de federalización, venimos atravesando un centralismo muy fuerte que no nos ha llevado a nada y a los hechos me remito, conforme al presente que hoy atravesamos y bueno en ese camino nosotros a través de la conducción de Emilio en el espacio estamos como decís vos generando un bloque propio dentro de la Municipalidad de la Capital representando lo que “Hacemos”’, explicó Lucero.

El edil contó que se encuentran en el proceso administrativo para la conformación del bloque en mención.

‘Nosotros decidimos quedarnos en la política y creo que lo hemos hecho desde el lugar más lógico que es plantear un espacio, no hemos especulado ni con pararnos en un rincón a ver si me ven, a ver si me llaman, no. Tenemos una cuestión de ideología, de mirada, del justicialismo, sigo siendo justicialista. El peronismo hace rato que ha caído en una divergencia del peronómetro, yo creo que es una cosa absolutamente tonta y estúpida, el justicialismo es un movimiento y si hay algo que hizo el kirchnerismo fue trasladarlo a los partidarios, el justicialismo nunca fue un partido, es un movimiento, así surge y así ha transitado toda su etapa en su historia, yo creo que hoy de ese justicialismo queda poco’, analizó el concejal.

Lucero apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner por la situación del movimiento justicialista, ‘la debacle electoral y social’.

‘Entendemos que la figura del kirchnerismo con todo lo que implica, desde la cabeza que es Cristina, la organización que la compone que es La Cámpora, no tiene nada que ver con el justicialismo y creo que la debacle que ha tenido el justicialismo en los últimos tiempos, en lo electoral, pero algo más profundo, en lo social, tiene nombre y apellido, se llama Cristina Kirchner’, dijo el baistrocchista.

Acerca de la posible conducción del PJ nacional de la ex presidenta y la chance de ser candidata en 2025, dijo: ‘La verdad que nos cuesta entender cómo el peronismo, con un sinfín de dirigentes que tiene a nivel nacional, no tiene la capacidad de ponerse los pantalones y sentarse y decirle a Cristina, “gracias por los servicios prestados”, necesitamos una reinvención del esquema’.

Ambos supieron ser funcionarios de Sergio Uñac cuando esta era gobernador. Pero ahora ese trato y cercanía parece haber desaparecido.

‘Hoy por hoy estamos muy lejos de Sergio. Yo comparto mucho de lo que Emilio plantea. La política tiene muchos momentos. Parte de la maduración política es el diálogo. Hoy con Uñac no compartimos nada de lo que Sergio, su entorno, ha generado. Él tendrá su motivo. La verdad es que los desconozco. Yo me guío por lo que veo. Creo que Uñac, dos veces gobernador, dos gestiones que yo no puedo desconocer que han sido buenas. San Juan ha tenido un progreso importante en las dos gestiones de Uñac. Si me pedís a mí una opinión, creo que Sergio estaba para jugar otros partidos y no este que lo ve y está jugando con ese espacio, pero bueno, si él eligió eso, la responsabilidad es de él y él habrá tenido su motivo’, señaló Lucero.

Orrego, un proceso de mucha inteligencia política

Se otro espacio político, Lucero analizó cómo viene desempeñando la gestión el gobernador Marcelo Orrego.

‘Orrego viene transitando un proceso de mucha inteligencia política. Creo que es un gobierno que no se le ha visto mucho en materia de gestión, poco y nada, te diría. Pero bueno, quizás es parte de esta estrategia. Creo que el peronismo hoy, en este desbarajuste que está atravesando, le sirve a él como escudo para mostrar casi nada. Ya llegará su tiempo, me imagino. Te insisto, yo creo que es parte de una estrategia. Creo que Orrego es un tipo de la política, es un tipo inteligente y va aprovechando estas cuestiones. Más allá de todo el inconveniente que de seguro debe tener con la escasa vinculación o repercusión que tiene el gobierno nacional hacia las provincias. Debe ser complejo gobernar en estos tiempos. Creo que Orrego el año que viene tiene una prueba de fuego. Ahí va a tener que poner a disposición de la gente su primera etapa de gobierno’, sostuvo el dirigente y concejal de la Capital.

Mirá la entrevista completa a Horacio Lucero en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.