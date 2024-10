Diputado Quiroga sobre el juicio político a la Corte: ‘Estamos en presencia de un caos complicado’

La semana pasada ingresó a la Legislatura provincial un pedido de juicio político a tres cortistas sanjuaninos y sobre este acontecimiento, el diputado provincial Horacio Quiroga, sostuvo en Banda Ancha ‘estamos en presencia de un caos complicado’.

‘Desde el punto de vista institucional, por suerte ya está en marcha, digamos, el mecanismo que marca la constitución es muy claro y bueno, como corresponde, la sala acusadora ya tomó cartas en el asunto, la comisión que tiene que investigar ya ha sido convocada, yo no participo de la sala acusadora, yo soy de la sala juzgadora, pero sí estamos al tanto y con esa tranquilidad en principio de que institucionalmente el tema está tomado y que seguramente ya van corriendo los días hábiles, son 40, 45 días en los que tiene que haber un despacho donde se hace la merituación de que si tiene o no tiene entidad la denuncia. A partir de ahí creo que una vez que conozcamos cuál es la decisión que toma la comisión investigadora y la sala en sí, tendremos elementos fehacientes para merituar los pasos a seguir’, comenzó analizando el diputado.

Además, continuando con su visión, Quiroga sostuvo: ‘Yo no soy abogado, tengo una ignorancia general sobre la profundidad de algunas cuestiones técnico-jurídicas que pudiesen estar en juego en la denuncia, por lo tanto mi responsabilidad institucional y personal me obliga a ser muy cauto, lo que no quita de tener una apreciación como ciudadano, que no es distinta a la de cualquier ciudadano, creo que en definitiva hechos de esta naturaleza, si finalmente no tienen entidad, estarían demostrándonos que estamos verdaderamente en presencia de un caos complicado, de una irresponsabilidad importante porque en un escenario donde se ha entronizado las fake news, donde el lawfare ha tenido un protagonismo que ha puesto la mismísima democracia en peligro’.

Quiroga hizo referencia a Sergio Vallejos, quien realizó la presentación y sostuvo que ‘quien hace la denuncia tendrá seguridad de lo que está haciendo, lo he escuchado, a mí no me termina de convencer, pero bueno, habrá que ver, habrá que ir en profundidad en la investigación, pero me parece que es un tiempo suficientemente endeble, hay una situación en donde de manera inusitada el máximo responsable de llevar el destino del país adelante que es el Presidente de la Nación, tiene una actitud altamente cuestionable en relación a hacer implosionar la herramienta que está concebida para garantizar la ecuanimidad del manejo del Estado’.

‘Me parece que hay que pensar muy bien cuando ocurren estas cosas, hay que ser muy prudente y como nunca darle garantías a la sociedad de que no puede haber ni vedetismo, ni revanchismo, ni especulación en esto, por lo tanto espero que en el seno de nuestra legislatura, creo en eso, se van a dar los pasos que corresponden y vamos a tener el esclarecimiento necesario para saber si podemos o se debe avanzar’, sentenció el diputado representante del espacio Frente Grande en San Juan.

Mirá la entrevista completa a Horacio Quiroga en Banda Ancha en el video que acompaña a esta nota.