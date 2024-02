Ante el cambio de horarios de la escuela Boero, padres expresaron preocupación

Esta mañana, el móvil de Canal 13 se acercó a la escuela E.P.E.T. N° 1 Ing. Rogelio Boero para abordar los reclamos planteados por un grupo de padres ante la decisión de cerrar la institución en ciertos horarios, generando inquietud ya que afecta a algunos de los estudiantes que se quedan "haciendo tiempo" mientras esperan el ingreso de una clase a otra a la altura del mediodía.

El vicedirector, Jorge Gutiérrez, explicó que el cierre, programado de 12:50 a 14:10 horas, se debe a razones de seguridad. En este lapso, se llevan a cabo obras con herramientas que podrían representar riesgos para los estudiantes, y actualmente, no cuentan con personal para supervisarlos.

Además, aclaró que no afectará las clases regulares, ya que no hay un inter turno: "La escuela tiene tres turnos bien definidos, el tema de abrir la escuela era una ayuda para los chicos que vivían lejos, la abríamos para que no estuvieran dando vuelta cualquier lugar, pero no son sus horarios".

Respecto a los estudiantes que deben cursar talleres por la tarde, Gutiérrez mencionó la incertidumbre sobre si las obras estarán concluidas antes de ese período. Ante esta situación, el directivo se comprometió a dialogar con la policía y la municipalidad para solicitar custodias policiales en áreas cercanas, como plazas, donde los estudiantes suelen esperar.

En respuesta a las quejas de los padres sobre la posibilidad de que sus hijos queden en la vía pública, Gutiérrez afirmó que todas las escuelas cierran al finalizar el turno mañana y abren cuando inicia el turno tarde, siguiendo las normativas establecidas.

Respecto al comedor, que solía ser un espacio donde los estudiantes esperaban, Gutiérrez explicó que fue clausurado y están a la espera de su habilitación. La situación se complica debido a una habilitación del año pasado que no fue debidamente incorporada al expediente, retrasando la autorización del área. El directivo destacó que el problema está estancado por este motivo y que la resolución depende de la Ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La comunidad de esa escuela ahora aguarda la pronta resolución de estos problemas para garantizar un entorno seguro y adecuado para los estudiantes, especialmente ante el inminente inicio de clases. El director reiteró su compromiso con el bienestar de los alumnos y la importancia de cumplir con las normativas educativas vigentes