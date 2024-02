Diputado libertario impulsa el repudio a Nacho Torres en la Legislatura sanjuanina

El conflicto que mantiene el Gobierno Nacional con la provincia de Chubut, por el recorte de fondos de coparticipación de un lado y la amenaza de corte de servicios de gas y combustible del otro, llegó a la legislatura provincial. Es que el diputado libertario Fernando Patinella, impulsa una declaración de repudio contra el gobernador chubutense Ignacio ‘Nacho’ Torres, en la Legislatura sanjuanina.

Así lo contó en Canal 13, precisamente en el programa Banda Ancha. Patinella dijo que sostiene ‘la necesidad de repudiar este tipo de mecanismo. Entiendo que la manifestación por parte del gobernador implica un deterioro y repudio hacia lo institucional y democrático’.

El legislador sanjuanino agregó que las declaraciones del chubutense ‘en definitiva, importa una amenaza, desconocer una serie de derechos del orden constitucional que tiene que ver con la propiedad privada y la conformación del sistema del Estado Federal, desentendiéndose de la idea de que los recursos que pretende privar, está destinado a perjudicar a todos los argentinos. No es más ni menos que una amenaza directa hacia los argentinos y que excede una disputa entre gobierno provincial y nacional’.

Acerca del pedido de diálogo por parte de los gobernadores para con el presidente Javier Milei, Patinella dijo: ‘me parece saludable, aceptable. Lo que no me parece acertado es que en su oportunidad le dieran los gobernadores un acompañamiento a este tipo de amenaza o postura de que, si no ceden a las pretensiones, que es ni más ni menos que no le cobren la deuda que tiene con Nación’.

Sobre la presentación de pronunciamiento en la Legislatura, dijo que es factible que no tenga consenso en la Cámara, debido a cómo se encuentra constituido el cuerpo legislativo con mayoría del sector justicialista.