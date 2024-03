Gioja no se guardó nada sobre Milei: 'la democracia en peligro' y el 'límite de ajuste'

José Luis Gioja es uno de los referentes del Partido Justicialista en la provincia y también representante a nivel nacional, por la trayectoria y haber conducido los destinos del partido en un momento en que debían reagruparse, tal como sucede en la actualidad. El sanjuanino pasó por Banda Ancha y realizó un análisis del gobierno de Javier Milei, le tiró dardos, dijo que ‘las instituciones de la democracia están en peligro’, que se necesita ‘más diálogo’ y que ‘el ajuste tiene un límite’.

El exgobernador empezó con los tapones de punta al expresar que ‘las instituciones de la democracia están en peligro, las instituciones están en crisis y las crisis son de representatividad, porque se cuestiona todo. Y hoy con este ataque permanente a la política, porque confunden política con politiquería. La solución a los problemas que tiene el país se tienen que resolver con política, no con politiquería’.

‘Mucha política que es diálogo, que es poner y que es sacar, diálogo que den fruto, no para salir en la televisión porque das un exabrupto o porque decís barbaridades como que vas a mear a los gobernadores. Estas cosas trascienden, a mí me parece que hay que reformar, modernizar, poner en vigencia la esencia de nuestras doctrinas, que eso un poco se ha deformado. La política hoy es cualquier cosa, cualquiera cree que la puede hacer’, agregó el también el dirigente.

El exdiputado nacional puso como ejemplos de estas actitudes la puesta en función al frente del RENAPER a una persona sin experiencia en el campo político, el incremento del sueldo del presidente y su gabinete; y el señalamiento de la culpa de la situación del incremento de sueldo a Cristina Fernández de Kirchner.

‘Me parece que hay que sincerar, desde los diálogos hasta la manera de gobernar. Hay que humanizar, cómo puede ser que el presidente esté hablando, se desmaye un chico al lado y no lo alce o pregunte qué pasa y para colmo hace un chiste socarrón acerca de la caída del chico’, dijo Gioja en Canal 13.

El dirigente justicialista realizó una retrospectiva al expresarse sobre el ajuste: ‘La gente no venía bien desde Macri, no estuvo bien con Alberto a pesar que hubo cosas buenas que se hicieron. El índice de desocupación cuando se va Alberto fue uno de los más bajos de los últimos 20 años, pero claro, el salario no alcanzaba. Hoy no hay salario y no hay trabajo porque el índice de desocupación va creciendo. El ajuste tiene un límite’.

Y a continuación agregó una explicación que dice haberla realizado Carlos Heller ‘menciona que el ajuste se retroalimenta. Vos ajustás un mes, tenés un buen resultado, pero te falta seguir ajustando ¿y a quién vas ajustando? Al de más abajo. Y tenés que hacerlo porque el primer ajuste te produjo menos recaudación, menos actividad económica y tenés que volver a hacerlo y repetirlo porque está pasando lo mismo. Entonces en algún momento alguien te va a decir basta y ese alguien es el que está precisamente aguantando y sufriendo el ajuste’, dijo el dirigente quien por agregó en Canal 13 que ‘hay una incertidumbre con mucha temerosidad porque nadie sabe hasta cuándo ni cómo termina esto. Todos queremos que termine de la mejor manera’.