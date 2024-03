El terror de 17.000 sanjuaninos

La actividad fabril cayó el 30 por ciento interanual en el último bimestre, según datos de febrero de la Unión Industrial Argentina. Pero algunos rubros se desplomaron hasta el 50 por ciento. La noticia sola es preocupante y aún así, no es el peor escenario imaginable. El futuro se presenta sombrío no para un grupo de empresarios pymes acostumbrados a transitar tormentas, sino para unas 17.000 familias sanjuaninas que dependen de estos salarios.

Todas están en riesgo.

Junto con la construcción, la industria es la principal dadora de empleo privado en San Juan. Recién en el tercer escalón aparece el comercio. Por lo tanto, cada azote para esta actividad tiene varios niveles de afectación en la economía provincial. Genera recursos o deja de generarlos. Vuelca billetes al consumo interno o deja de hacerlo. Demanda insumos o cancela compras. Proyecta inversiones o congela todo.

Hace tiempo que la industria no crece en términos reales al menos en San Juan. Sí tuvo atisbos de recuperación post-pandemia. Pero las variables de la economía se agravaron para estas empresas a partir de la liberalización total y la ausencia absoluta de alguna política de estímulo para el sector fabril.

Lo dijo con total claridad el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios este martes en Banda Ancha. Se cuidó puntillosamente de hacer cualquier referencia política, consciente de que sería escrachado porque 'no la ve'. Lo que sí puede apreciar es una 'tormenta perfecta', en sus propios términos.

La brusca devaluación de Luis Caputo del 118 por ciento en diciembre les más que duplicó los costos internos, teniendo en cuenta que buena parte de los insumos son importados.

El resto del esquema de costos también se disparó en dólares, por impacto de la inflación que en tres meses superó el 70 por ciento acumulado según datos oficiales del INDEC. Aunque los salarios no hayan acompañado esa fiebre, de todos modos tuvieron actualización en paritarias.

Sostener al personal se volvió muy difícil, debido a la recesión. La industria se vio seriamente afectada por la caída del consumo interno. Más del 90 por ciento de la producción del sector manufacturero depende de las ventas dentro del país. En una proporción similar, se trata de pequeñas empresas de carácter familiar, con trabajadores que tienen gran antigüedad.

El empresario industrial nunca quiere desprenderse de su personal, porque es mano de obra altamente calificada. Lo dijo Palacios como antes todos sus antecesores. Pero la frágil ecuación de cada compañía encontrará finalmente su límite. ¿Hasta cuándo se puede sostener una grilla salarial completa con ventas negativas y un panorama oscuro por delante?

Mientras Palacios analizaba en Canal 13 el escenario que les toca transitar, en la Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaba la decisión presidencial de abrir la importación de alimentos como medida creativa para contener la escalada de precios. Parece que las recetas ortodoxas para bajar la inflación chocan contra una canasta de variables. La especulación, sin ir más lejos.

La apertura de la importación de artículos manufacturados fue calificada como 'una locura' por un alto empresario sanjuanino. Fue en privado, vía Whatsapp. Decirlo en público significaría someterse a la lapidación: ¿Por qué no dijeron nada los cuatro años anteriores? ¡No se puede arreglar el desastre en 90 días! ¡Hay que darle tiempo!

Tampoco habría que interpretar que las industrias estaban florecientes hasta el 10 de diciembre. Según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, la evolución del valor agregado bruto de San Juan cayó en la última década más de 5 puntos. Esto significa lisa y llanamente un achicamiento del sector privado. Mendoza cayó más todavía. San Luis fue la única provincia cuyana que tuvo evolución positiva. Datos de la UISJ

¿Por qué sucedió esto? Por una sumatoria de razones de largo arrastre y de diverso color político también.

Los industriales sanjuaninos tienen además otro problema. Y lo tienen adentro. La cúpula nacional de la UIA está guardando silencio. En todo el país están notando el freno a la actividad, sin embargo nadie ha levantado la voz. A buen entendedor, pocas palabras. Hay una decisión política de acompañar al modelo. ¿Hasta cuándo? Puntos suspensivos.

La industria local carga con un viejo estigma: la falta de competitividad. Si no son empresas rentables, no son empresas. Entonces, que cierren y se dediquen a otra cosa, diría un analista despojado de cualquier sensibilidad social. No es tan fácil.

Producir en San Juan implica hacerle frente a una logística mucho más costosa que en otros distritos más cercanos a los grandes centros urbanos. Esta provincia está lejos. Siempre lo estuvo. Por eso buena parte de las inversiones llegaron solo cuando hubo regímenes promocionales. Es decir, cuando hubo políticas activas y Estado presente, en el buen sentido de la expresión.

Hay más. En marzo las tarifas eléctricas subieron entre el 120 y el 300 por ciento para las industrias sanjuaninas. Al incremento de la energía se sumó la quita total del subsidio nacional. ¿Cómo se paga con una facturación en picada y con costos dolarizados de facto?

Entonces no. No es augurar el desastre sino decir lo que hay que decir. Este es el terror de 17.000 sanjuaninos.



JAQUE MATE