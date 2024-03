Miodowsky: "Soy optimista y siento que esto va a mejorar"

Este lunes, Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia pasó por Banda Ancha. De este modo comentó sobre los proyectos que esta planificando para el departamento y los desafíos que se le presentaron en su rol al mando del Ejecutivo Municipal.

"Arrancamos el día de diciembre con muchos objetivos, con muchas metas, con muchos proyectos. Pero, obviamente plata no hay, y tratamos de agudizar el ingenio para hacer las pequeñas obras barriales, que era lo que nos pedían en campaña", comenzó el intendente. A la vez mencionó: "tenemos 12 frentes de obras del departamento, todas por pedido de los vecinos en los recorridos que tenemos diariamente".

"Un tema que hay que trabajar mucho que si bien no depende del municipio, debemos trabajarlo en conjunto y aportar y hemos estado la semana pasada hablando con el secretario de Seguridad, con el jefe policía para articular acciones para ver de qué manera poder ir trabajando mancomunadamente para ir resolviendo esa problemática", señaló el intendente respecto a la seguridad en Rivadavia. " Le hemos pedido al Secretario varias cosas entre ellas aumentar la recorrida en algunas zonas, más cámaras", dijo.

"Como ustedes saben suspendimos la fiesta departamental este año y no hicimos las tardecitas de verano porque era más o menos un costo de cerca de 100 millones de pesos", explicó. Sin embargo, dijo "estamos dándole lugar a las prioridades, no administrando prioridades de esta manera, lo que los vecinos nos pedían permanentemente: más obras y mejor el servicio". "Esta semana estaremos inaugurando la primera obra de lo que va de este año. Se trata una plaza del barrio centinela, una plaza muy pedida por los vecinos y es con mucho esfuerzo, con recursos municipales que hemos podido remodelarla" informó.



Al consultarles sobre materia de límites departamentales, aludió "Se está trabajando, se ha planificado esos son lugares que por ahí quedan en la nada, por eso estamos generando una planificación con los intendentes de Chimbas y Capital". Otro de los temas que no dejó de lado fue sobre los financiamientos para los diferentes menesteres: " no hay quien nos preste financiamiento, la verdad que hemos tirado líneas por todos lados para para que nos otorguen la posibilidad de un financiamiento para poder acceder al crédito y estamos esperando".

Sumado a ello, dijo: "Queremos ir a golpear puerta Buenos Aires, pero no sabemos dónde, queremos golpear puerta sin problema. La verdad que me gusta mucho gestionar, pero la verdad que necesitamos este apoyo nacional porque obviamente hay muchos proyectos que tenemos que necesitamos recursos nacionales y no sabemos cómo llegar, no".