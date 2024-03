El concurso de ingreso a planta en Capital quedó en suspenso

Se cumplieron los 100 días de gestión de la primera intendenta mujer en la historia de la ciudad de San Juan. Susana Laciar llegó a Banda Ancha para hacer un balance de este período inicial.

En relación a los concursos de pases a planta permanente, Laciar explicó que "ese proceso está en revisión, estoy esperando el dictamen de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía". "En su momento lo hablé personalmente, una cosa es la modalidad de ingreso, que soy defensora de la modalidad de ingreso a través del concurso público, pero otra cosa era el momento en que ya se estaba terminando una gestión y llamar a un concurso a planta efectiva para 240 agentes, sin determinar efectivamente el lugar de prestaciones de servicios y justamente en un tiempo en que tenemos que ser austeros y saber si realmente podemos responder a esos empleados con los ingresos que va a recibir el municipio es algo que debió evaluarse", informó.

En cuanto a los empleados, señaló que debieron tomar medidas para cumplir. "Hemos tenido que ser muy austeros para poder hacer rendir estos recursos", dijo. "Esto implicó una reducción no solo en los cargos públicos, sino también en el uso de los cargos políticos". Por ello, indicó que en el organigrama "redujimos un 15%, también la ocupación efectiva fue menor a la cantidad de funcionarios que había en la administración anterior".

Otro aspecto mencionado fue: "Nosotros tenemos aproximadamente 967 empleados en planta permanente, más 1.600 contratos que finalizaban el 31 de diciembre por decisión de la gestión anterior. Nosotros hemos renovado al 31 de marzo y 400 becarios, aquellas personas que trabajan y cumplen una función determinada". Por eso, declaró que decidieron la renovación de los contratos "con aquellos que trabajan y cumplen efectivamente su función".

"Como lo dije en el inicio de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, hicimos un diagnóstico de la situación del municipio que recibimos, una situación que requería ponerle orden interno para hacer de la ciudad un lugar donde el Estado no sea un problema y pueda brindar servicios", mencionó. En esta línea, añadió que "lo primero que te pide el vecino es que salgas de la puerta de tu casa y no tengas problemas, es decir, que el Estado no sea un problema y para eso brinda el servicio".

"Para brindar servicios, uno tiene que tener un buen parque automotor de movilidades. Nosotros tenemos un sistema complejo de recolección en el microcentro con tres camiones, uno está directamente fuera de servicio, el otro está en reparación y el otro en movimiento. Eso es lo que encontramos", afirmó. "Ahora hemos cambiado el sistema desde diciembre y sumamos los 1.800 contenedores que están fuera del microcentro, que requieren camiones y camiones contratados, además de un sistema de parque automotor restaurado, ya que faltaba este reacondicionamiento, lo mismo en movilidad de seguridad urbana", explicó.

"Yo creo que este gobierno implica un cambio de paradigma con distintas modalidades, pero es el gobierno que eligió la mayoría de los argentinos, entonces se debe respetar esa elección y mantener abiertos los canales de diálogo. Nuestro gobernador, Marcelo Rego, se ha mostrado siempre abierto al diálogo con el presidente a través de los Diputados, en virtud de esa elección y de los cambios estructurales y culturales que estamos experimentando. Si bien todos los cambios son difíciles, con diálogo y madurez política podemos entender el mensaje de la ciudadanía", expresó Laciar.

Asimismo, subrayó el mensaje de la ciudadanía en cuanto a la necesidad de trabajar y producir en Argentina, y enfatizó la importancia de no obstaculizar ese camino. "Queremos estar en una Argentina que trabaje, que honre el trabajo y que produzca. En virtud de eso, es fundamental mantener abiertos los canales de diálogo", concluyó la Intendenta de la ciudad de San Juan.