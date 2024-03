Le pidieron un informe a Munisaga para que aclare los nombramientos en planta política

El equipo de Canal 13 se dirigió hasta la Municipalidad de Rawson, específicamente al despacho del concejal Antonio Ruiz, representante del espacio Cambia San Juan en el Concejo Deliberante. Ruiz brindó detalles sobre un informe que ha solicitado con el propósito de conocer el estado actual del organigrama municipal para el año 2024.

"Este pedido de informes se presentó el jueves pasado, lo cual era necesario, creo que es importante aclarar el panorama del Poder Ejecutivo respecto a los cargos que están siendo ocupados en la municipalidad". Además aludió "Mi solicitud de informe busca, en primer lugar, obtener una mayor transparencia en la gestión municipal y luego, por supuesto, conocer los nombres y funciones de los ocupantes de esos cargos. Además, también se le ha solicitado al intendente información sobre el porcentaje del sueldo de cada cargo", señaló Ruiz.

El concejal expresó que aún no tienen claridad sobre cuántas personas ha nombrado Munisaga en la municipalidad. "Nosotros aprobamos un presupuesto para el año 2024 donde se especificaba la cantidad de cargos políticos en el Ejecutivo. Lo que queremos es asegurarnos de que estamos dentro de esos parámetros y conocer las cantidades de cargos otorgados y sus funciones", agregó.

Ruiz destacó la importancia de aclarar esta situación, ya que "hay muchas personas que desconocen cuál es su función dentro de la municipalidad. He conversado con algunas personas que dicen ser directores pero no tienen una oficina ni una función definida. Por eso, hemos realizado este pedido para esclarecer la situación y garantizar una gestión transparente y eficiente".

"Creo que cuando se aclara esta situación, el beneficiado es el vecino de Rawson, ya que comenzarán a verse los resultados. He solicitado al presidente del Concejo que se proporcionen los porcentajes de los cargos, aunque no se me ha negado, a veces es necesario hacerlo por escrito", concluyó el concejal.