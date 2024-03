Koki volvió a encender la pólvora

'Creo que Uñac puede seguir', dijo Jorge 'Koki' Chica este martes en Banda Ancha y volvió a encender la pólvora. El diputado nacional sigue siendo uno de los dirigentes más cercanos al ex gobernador. Su expresión de deseo dejó abierta la puerta, por enésima vez, a la continuidad de Sergio en la conducción del PJ. ¿Cuánto hay que realidad en semejante manifestación?

El propio Uñac viene diciendo en la intimidad que ya no quiere seguir. Sin embargo, en los hechos y por pedido del mismísimo José Luis Gioja, se prorrogaron todos los mandatos hasta septiembre por lo menos. El que se iba no se va, aunque sea momentáneamente.

La jugada se consumó hace dos lunes, cuando el giojismo mocionó en el Consejo del PJ la extensión de las autoridades actuales. La justificación fue no embarrarse ahora en una disputa que podría terminar mal para todos. No está el horno para bollos.

En esta misma columna se reveló la comunicación telefónica que mantuvieron Uñac y Gioja en la previa de esa reunión partidaria clave. Acordaron rápidamente. El único que puso reparos fue el ex intendente de Capital, Emilio Baistrocchi. El resto acompañó al unísono. Tampoco fue un respaldo incondicional.

El pacto entre los líderes fue que ninguno de los dos buscara permanecer en la conducción in eternum. Si ambos dieran un paso al costado, entonces facilitarían la confección de una lista de unidad con un reparto más o menos equitativo para cada facción. Ese fue el dibujo en el aire. Ahora hay que llevarlo a la práctica y no existe ni siquiera un borrador.

Porque, a la hora de la verdad, habrá un solo presidente. Y el resto tendrá que acompañar intercaladamente. ¿Quién podría concitar el acuerdo sin generar más rispideces? Un nombre factible es el de Juan Carlos Quiroga Moyano. Pero nuevamente vale la aclaración: es menos que un borrador.

La otra condición inherente al pacto entre Uñac y Gioja fue conformar una comisión de acción política que vaya suturando las partes. Como se verá, el asunto es delicado y requiere mano de seda. Por eso sorprendió la declaración de 'Koki' Chica este martes en Canal 13.

Primero lo dijo como al pasar. Luego, ante la repregunta, insistió. Por lo tanto, no fue un exabrupto. No se le escapó. Quiso dejar sentado que el conductor sigue siendo Uñac. Para afuera, será una cuestión menor. Para adentro, tamaña afirmación siempre provocará un cimbronazo.

A cada señal del uñaquismo puro le sucederá una reacción de giojismo puro. En esos dos purismos radica el quiebre que les costó la derrota en 2023 y los dejó al borde de la disolución.

Que 'Koki' diga que Uñac puede seguir, significa que Uñac manda. Y esa es la cuestión de fondo. Porque para reorganizar el partido -es lo que intentan hacer ahora- alguien tiene que sentarse en la cabecera de la mesa y convocar al resto. Alguien es la banca.

Si se llegara a desdibujar ese lugar de liderazgo el uñaquismo estaría en aprietos frente a la avanzada no solo del giojismo sino también de otras expresiones más nuevas. Por ejemplo, el gramajismo chimbero. El baistrocchismo también. Y una infinidad de otros ismos que están preparados para reclamar su tajada en el reparto de posiciones.

Decir que Uñac conduce implica ordenar. Pero al mismo tiempo y como ya se dijo, también enciende la maquinaria giojista del otro lado. Como toda estrategia, tiene costos y beneficios. Cada uno sabrá medir el saldo.

Uñac sigue diciendo entre los suyos que no tiene intenciones de permanecer en la presidencia del partido. Sin embargo, en la próxima conducción habrá uñaquistas bien identificados y de esa nueva arquitectura partidaria se podrá interpretar quién maneja los hilos. Quiroga Moyano es la apuesta más digerible porque el diputado veinticinqueño -que es leal a Sergio- nunca se enfrentó con Gioja. Tiene el cartel de peronista mucho antes que uñaquista o giojista.

Mientras tanto, Uñac seguirá ocupando un lugar de relieve como senador nacional. Esa posición le garantiza visibilidad y lo ubica en una liga muy exclusiva. Reservada para pocos. Su silencio desde que le entregó el gobierno provincial a Marcelo Orrego ha sido intencional. Tuvo un par de encontronazos en redes sociales con la nueva gestión, por ejemplo en relación a las cuentas de la Obra Social Provincia. Pero evitó la prensa.

Uñac entiende que no es momento de confrontar con Orrego. Todavía está muy lejos la siguiente posta electoral: las legislativas del año que viene. Falta una eternidad en un contexto tan incierto como el que atraviesan el país y la provincia. La cautela aconseja guardar la compostura.

No habrá 2027 sin 2025, repiten los peronistas. Uñac comparte este diagnóstico. En la intimidad, no descartó nada. Si llegada la hora de competir con Orrego las encuestas le dieran chances reales, desde ya está dispuesto a jugar como candidato a gobernador nuevamente. No es secreto para ninguno de los dirigentes que frecuentan su oficina de avenida España.

Para ello, lo primero será figurar en el mapa. Mantener la mecha encendida, como hizo 'Koki'.



JAQUE MATE